Com estrutura arrojada e moderna, marcas próprias, tradicional Grupo Pedrosa inaugura supermercado em Timbaúba

Completando 40 anos este mês, a inauguração promete agitar a Princesa Serrana na semana anterior ao carnaval e movimentar o comércio regional.

Aniversário em ritmo de frevo! O próximo dia 16 de fevereiro, a quinta-feira que antecede o carnaval, foi o dia escolhido para inaugurar a loja que marca um novo passo da caminhada do Grupo Pedrosa. O evento deverá acontecer às 9h da manhã, na Rua Maurício Moura, local também conhecido como a “antiga feira do abacaxi” da cidade.

A cidade de Timbaúba – conhecida por muitos pelo comércio competitivo e abundante, ganha novo fôlego com a chegada de um empreendimento de alto nível. O Pedrosa Supermercado, muito mais do que um comércio comum, eleva o varejo local a um nível de mercado encontrado em grandes centros urbanos. Com estrutura física peculiar e marcas próprias como a Boi Prime – carne de produção própria – e a Pedrosa Delicatessen, foge ao básico e supera as expectativas.

O Pedrosa Timbaúba conta com uma área total de 2.500M², estacionamento próprio e aproximadamente 1.200M² de área de venda. A proposta é trazer uma estrutura arrojada e moderna, com um mix de produtos voltado para um público mais exigente, mas, ao mesmo tempo, com a acessibilidade de uma loja que atende a todos. A junção da variedade, bom gosto, facilidades e vantagens ao consumidor através de um aplicativo moderno inovador para o comércio local, faz do Supermercado, o mais completo da região.

SOBRE O GRUPO PEDROSA

Em 1983, Macaparana ainda era um pacata cidade interiorana da Zona da Mata Norte pernambucana quando surgiu a Mercearia Nova Esperança, fundada pelo Sr. Nivaldo Pedrosa. Junto à Sra. Gerinalda, tiveram três filhos: Eduardo, Evandro e Karina, todos criados em meio a desafios e superações, acompanhando de perto o desenvolvimento do comércio. Liderado pelo filho mais velho, Eduardo Pedrosa, os três filhos assumiram o negócio junto ao pai, seguindo o sonho do fundador e mentor do agora Pedrosa Supermercado. Era um novo momento para o Grupo que começava a surgir.

O Grupo Pedrosa seguiu com novos investimentos e se fortaleceu ao longo dos anos por sua capacidade de transformação, sempre acompanhando as atualizações de mercado e necessidade do público consumidor. Com a crescente demanda do mercado por carne bovina de qualidade, em 2015 o Grupo investiu no segmento da pecuária. Hoje, a Fazenda Massaranduba tem capacidade para confinamento de até 1000 cabeças de gado estáticas, produzindo até 270 toneladas de carne por ano. A Boi Prime, marca própria do Grupo, chegou também em 2015. Com características de uma carne superior em sabor e qualidade, ultrapassa as fronteiras da região e já ocupa um lugar de reconhecimento e respeito no estado.

No mesmo ano, o setor da panificação também acompanhou o ritmo de modernização e desenvolvimento do Pedrosa Supermercado com a implantação de um novo modelo de Delicatessen, com marca própria, qualidade e sabor inigualável em sobremesas, salgados, pães artesanais, e quitutes das mais diversas vertentes.

A relevância local, a estratégia de negócio e o projeto de expansão do Grupo Pedrosa à curto e longo prazo, exigiu, principalmente no ano de 2022, a consolidação de planos e uma gestão com posicionamento estratégico em diversas vertentes.

Hoje, o Grupo Pedrosa destaca-se como uma empresa familiar que agrega marcas próprias e exclusivas, destaque para atuação na pecuária, extensa área em Posto de Combustível próprio e uma Central de produtos de panificação e confeitaria congelados com capacidade para atender até cinco lojas. E esse é apenas o início de um responsável e cuidadoso projeto de expansão que começa agora em 2023.