Com novos fornecedores, Copergás consegue barrar aumentos da Petrobras

A Companhia Pernambucana de Gás – Copergás atingiu seu principal objetivo quando, de forma pioneira no Brasil, foi em busca de novos fornecedores de gás natural, além da Petrobrás. O preço do produto não sofrerá reajuste em Pernambuco a partir de 1º de fevereiro. Além da Petrobras, a Copergás passa a contar com o fornecimento da Shell e da New Fortress, empresa que atende especificamente os municípios de Petrolina e Garanhuns, por meio do projeto de rede local. Se a Copergás permanecesse tendo apenas a Petrobras como fornecedoras seria obrigada a reajustar o preço do em 15,9%.

“Ao deixar de depender da Petrobras como fornecedor único, assegurarmos a possibilidade de manter os mesmos preços do GNV praticados no trimestre passado”, afirmou o governador Paulo Câmara.

O cálculo médio ponderado das tarifas dos três provedores permitiu à Copergás manter até abril o mesmo preço cobrado no trimestre anterior (novembro, dezembro e janeiro). A revisão do preço do GNV ocorre quatro vezes ao ano – em fevereiro, maio, agosto e novembro.

A Shell começou a fornecer o combustível à Copergás neste mês de janeiro. O contrato, assinado em 2020, prevê a entrega de 750 milhões de metros cúbicos de gás/dia, o que representa quase 50% do mercado não-termelétrico atendido pela empresa pernambucana. A partir de 2023, esse volume passará para um milhão de m³/dia. Já a Petrobras fornecerá, este ano, 790 milhões de m³/dia. Os volumes distribuídos em Petrolina e Garanhuns ainda são pequenos e têm pouco peso no número global.

“O nosso pioneirismo, ao selecionar novos fornecedores, começa a apresentar bons resultados. O ganho de competitividade será compartilhado com toda a cadeia produtiva de Pernambuco, atendida por nossa rede de distribuição. Esse sempre foi o objetivo do governador Paulo Câmara, que trabalhou para que a Copergás soubesse aproveitar as oportunidades criadas pelo novo mercado do gás natural no País”, argumentou o presidente da Copergás, André Campos.

Segundo ele, a mesma estratégia se aplica ao projeto de rede local, inaugurado em outubro do ano passado em Petrolina (Sertão do São Francisco), e que está chegando também a Garanhuns (Agreste Meridional). “Estamos levando desenvolvimento e aumentando a competividade desses polos regionais, criando novas oportunidades de emprego e melhorando a renda local. Seguimos o planejamento do Plano Retomada, apresentado pelo governador e pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Geraldo Júlio”, concluiu André Campos.