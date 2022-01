Com uma série de atividades culturais, Maracatu Leão Africano celebra 20 anos

O Maracatu Leão Africano de Nazaré da Mata completa 20 anos, em 2022. Para marcar a trajetória de duas décadas dedicadas à cultura popular, o grupo programou uma série de apresentações culturais que vai pecorrer vários pontos da Zona da Mata Norte, durante os próximos sábados do mês de janeiro. A iniciativa conta com incentivo do Governo do Estado de Pernambuco, por meio dos recursos do Funcultura. Confira abaixo a agenda:

2º ENSAIO DO TERNO DAS CRIANÇAS

Quando: 15 de janeiro de 2022 (sábado), às 14h

Local: Ponto de Apoio do Maracatu Leão Africano – Lagoa do Ramo de Cima (Zona Rural), Nazaré da Mata – PE.

3º MESA DE CONVERSA COM ANTIGOS MESTRES DE MARACATU RURAL

Quando: 22 de janeiro de 2022 (sábado), às 14h

Local: Sociedade Musical 5 de Novembro (Revoltisa) – Praça Carlos Gomes, 17, Nazaré da Mata – PE.

4º SAMBADA DE FINALIZAÇÃO DO PROJETO (com a participação do Maracatu Leão Africano e Maracatu Leão Misterioso)

Quando: 29 de janeiro de 2022 (sábado), às 20h

Local: Espaço Cultural Mauro Mota (R. Projetada, 123-175, Nazaré da Mata – PE)

TRAJETÓRIA – O Maracatu de Baque Solto Leão Africano de Nazaré da Mata tem sua sede situada no Sítio São Francisco (Lagoa do Ramo de Cima), localizada na zona rural do município de Nazaré da Mata. O Leão é um dos três únicos maracatus da Mata Norte que permanece com sua sede num engenho.

Atualmente, o Leão Africano é composto por cerca de 90 componentes. Parte deles/as é moradora e frequentadora do sítio onde fica sua sede, e outra parte reside em diferentes localidades dentro de Nazaré da Mata e outros municípios da região, como Carpina e Aliança.