Comércio e shoppings funcionam com horário especial no réveillon

Nas próximas quinta-feira, último dia do ano, e sexta-feira, primeiro dia de 2021, o comércio de rua e bairros e os shoppings vão funcionar em horário especial. Confira a programação de funcionamento para o feriado do réveillon:

Centros e bairros:

Nesta quinta-feira (dia 31), as lojas do Centro e bairros funcionarão normalmente, das 8h às 18h, podendo se estender um pouco mais. Já na sexta-feira, 1º de Janeiro, as lojas estarão fechadas.

Shoppings RMRShopping RecifeQuinta-feira (31/12/2020): Funcionamento das 10h às 18h.Sexta-feira (01/01/2021): Lojas fechadas. Alimentação e lazer – Facultativo, das 12h às 21h.

Shopping TacarunaQuinta-feira (31/12/2020): Funcionamento das 10h às 18h.Sexta-feira (01/01/2021): Lojas fechadas.

RioMar ShoppingQuinta-feira (31/12/2020): Funcionamento das 10h às 18h.Sexta-feira (01/01/2021): Lojas e Quiosques – Fechados; Alimentação e lazer – Facultativo, das 12h às 20h.

Shopping GuararapesQuinta-feira (31/12/2020): Funcionamento das 10h às 18h.Sexta-feira (01/01/2021): Lojas fechadas; Alimentação e lazer – Facultativa, das 12h às 21h.

*DiarioPE

Plaza Shopping Quinta-feira (31/12/2020): Funcionamento das 10h às 18h.Sexta-feira (01/01/2021): Lojas fechadas; Alimentação e lazer – Facultativo, das 12h às 20h.

Shopping Boa VistaQuinta-feira (31/12/2020): Funcionamento das 9h às 18h. Sexta-feira (01/01/2021): Lojas fechadas; Cinema e Game Station, das 11h às 19h; Alimentação – Facultativa, das 11h às 19h; Cinema, conforme programação.

Patteo Olinda ShoppingQuinta-feira (31/12/2020): Funcionamento das 10h às 18h.Sexta-feira (01/01/2021): Lojas fechadas; Alimentação e lazer, das 12h às 21h.

Shopping ETCQuinta-feira (31/12/2020): Funcionamento das lojas, quiosques e praça de alimentação das 9h às 18h. Cinema com programação no site da rede Moviemax.Sexta-feira (01/01/2021): Lojas e quiosques fechados. Praça de Alimentação – Facultativo, das 12h às 18h. Cinema com programação no site da rede Moviemax.

Paulista North Way ShoppingQuinta-feira (31/12/2020): Funcionamento das 9h às 18h, Parks & Games, 12h às 18h;Alimentação, 9h às 18h; Cinema, fechado.Sexta-feira (01/01/2021): Lojas fechadas; Parks & Games, das 12h às 21h; Alimentação – Facultativa, das 12h às 21h; Cinema, conforme programação.

Camará Shopping Quinta-feira (31/12/2020): Funcionamento das 10h às 18h. Sexta-feira (01/01/2021): Lojas fechadas; Alimentação, das 12h às 22h; Cinema, conforme programação.

Shopping Costa DouradaQuinta-feira (31/12/2020): Lojas e Alimentação, das 10h às 18h; Arco-Vita, das 8h às 20h.Sexta-feira (01/01/2021): Lojas e Arco-Vita – Fechados; Alimentação, das 12h às 20h; Cinema, conforme programação.

Shopping IgarassuQuinta-feira (31/12/2020): Funcionamento das 10h às 18h.Sexta-feira (01/01/2021): Lojas Fechadas. Cinema funciona conforme programação.