Como amenizar a ansiedade na escolha da profissão

Normalmente, o último ano letivo vem sempre carregado de muitas incertezas para os alunos. Além de ser um período de encerramento de ciclos, também é um momento de tomar diversas decisões importantes para a vida dos jovens: Qual caminho profissional eu vou seguir? Qual curso devo escolher? Qual faculdade optar? A escolha de um curso superior pode significar qual a profissão que os alunos vão seguir por toda a vida e é normal que essa decisão venha acompanhada de bastante ansiedade.

E é por isso que o Serviço de Orientação Educacional e Psicológica (SOEP) do colégio GGE promove anualmente o Encontro de Profissões, auxiliando os alunos neste período tão confuso e importante para suas vidas. Uma forma de amenizar toda essa preocupação com o futuro. Neste ano, o Encontro de Profissões promoveu mesa de debates, com participação de profissionais de diversas áreas. Uma oportunidade para que jovens possam conhecer mais sobre os cursos e faculdades, para que não acabem tomando nenhuma decisão que possam se arrepender.

Devido aos protocolos de segurança contra a Covid-19, o Encontro de Profissões deste ano aconteceu inteiramente on-line, em novembro, através da plataforma YouTube e Spotify. O evento contou com a participação de profissionais, selecionados de acordo com as escolhas de cursos dos alunos, para que pudessem dialogar sobre as graduações com as quais tinham maior interesse ou dificuldades. Uma ótima oportunidade para poderem esclarecer dúvidas e conhecerem mais sobre as profissões que almejam e perspectivas para o futuro.

“Diferente das últimas edições do encontro de profissões, este ano, além de vídeo, o evento também foi realizado em formato de podcast. Reunimos três mesas para fazer um debate com profissionais de diversas áreas, tentando trazer informações para os alunos e criar um espaço para desmistificar, apresentar curiosidades e ouvir depoimentos sobre o que encontrar em cada uma dessas profissões, perspectivas de salários e mercado de trabalho.” explica Tayguara Velozo, gestor pedagógico do colégio GGE.

Esse é um processo que vem sendo construído ao longo de todo o ano, através do desenvolvimento de vários projetos pedagógicos, que tem essa culminância com o Encontro de Profissões. Para o momento, é considerado a partir do 9º ano, as séries finais do ensino fundamental, onde os alunos começam a desenhar o seu plano de carreira com um maior envolvimento nesse cenário. De uma forma leve e descontraída, o encontro foi uma oportunidade para que pudessem ter um direcionamento sobre o futuro e para ajudar os estudantes a amenizar a ansiedade neste processo de decisão.