Como preservar a saúde mental em tempos de coronavírus e isolamento social?

Atualmente, o Brasil é o país mais ansioso em todo mundo – um a cada 11 habitantes – e, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), contamos com 16,8 milhões de pessoas que sofrem com a ansiedade. A depressão, por sua vez, será a maior causa de incapacitação no mundo até o final do ano. Um dos principais sinais dos transtornos mentais é o isolamento social e, diante do cenário causado pelo coronavírus (COVID-19), no qual somos obrigados a ficar em estado de confinamento, será que acabaremos desenvolvendo transtornos de ansiedade e/ou depressão por causa da solidão?

Estamos sendo submetidos a uma dose de estresse e ansiedade extras, uma epidemia do medo, ou melhor, do pânico. Em uma entrevista, a psicanalista Vera Iaconelli, falou sobre a questão e reforçou essa ideia da epidemia do pânico. Segundo ela, o medo vem da ordem de proteção, já o pânico tem causa difusa, não deixando claro o porquê está sofrendo, caracterizando-o como desproporcional, um desespero. E alerta: “se acordarmos pensando nos riscos mundiais e nos nossos, projetando cenários imaginários, com certeza paralisaremos”. Dessa forma, desencadeamos uma avalanche de emoções, com as quais não sabemos lidar. As incertezas do futuro e o pânico do presente nos levam a tomar decisões rápidas – e, muitas vezes, atitudes egoístas como a corrida desenfreada aos supermercados, álcool gel e máscaras.

A tecnologia e a medicina alertam sobre quanto o pânico e o estresse podem contribuir para o surgimento de inúmeras doenças. Um estudo publicado pelo jornal científico East Asian Arch Psychiatry mostrou que 42% dos sobreviventes da SARS (2003), desenvolveram algum tipo de transtorno mental. O estresse pós-traumático foi a condição mais presente: 54,5%, seguida da depressão: 39%.

O volume do serviço de terapia on-line do negócio de impacto social Vittude, aumentou 50% no agendamento de consultas virtuais. Em um serviço norte-americano gratuito de suporte à saúde mental (Crisis Text Line), usuários mencionam palavras como medo, pânico e paranóico para descrever os próprios sentimentos. Um terço das conversas do serviço envolve ansiedade e aumentou mais de 40%, em março.

A OMS informou que a atual pandemia possui 191.127 casos confirmados e 7.807 mortes. Após a recuperação, essas pessoas podem desenvolver transtornos ansiosos e depressivos por conta do estresse e do isolamento. Com isso, poderemos ter números maiores que estes, se não começarmos a pensar e falar sobre saúde mental.

Todos fomos convocados a colaborar e atuar de forma tranquila, com os pés no chão e responsabilidade, sem transmitir pânico e colocar esta pandemia como o grande risco da humanidade. Agora é hora de procurar o sentido da máxima “toda crise é uma oportunidade” e quais seriam essas oportunidades?

Consigo, no momento, enxergar duas oportunidades claras. Primeiro, a de empresas que são avessas a trabalho remoto, em todas as conjunturas, tendo a necessidade de utilizar do recurso do home office e da tecnologia. A consequência: menos trânsito, menos emissão de CO 2 e fortalecimento do comércio local. E a brecha que a sociedade aclamava: desaceleração e mais tempo, principalmente, aquele perdido no trânsito. Mas, o que fazer com esse presente? Que tal aproveitar para cuidar de você?

Para passar esta fase com tranquilidade – sim porque isso vai passar –, cuidando da nossa saúde da mente e dos ao nosso redor, gostaria de sugerir algumas práticas.

Escolher uma hora do dia para se informar (escolha um canal confiável) : assistir incessantemente notícias pode colaborar para uma pandemia de estresse.

: assistir incessantemente notícias pode colaborar para uma pandemia de estresse. Espalhar boas notícias: como a vitória chinesa na regressão da epidemia e informações científicas confiáveis.

como a vitória chinesa na regressão da epidemia e informações científicas confiáveis. Fortalecer o senso de coletividade e solidariedade em esfera global.

em esfera global. Fazer exercício: use a imaginação, limpe a casa e aproveite para se exercitar, use aplicativos de exercício em casa ou vídeos do Youtube; exercitar-se ajuda a manter a sua saúde mental.

use a imaginação, limpe a casa e aproveite para se exercitar, use aplicativos de exercício em casa ou vídeos do Youtube; exercitar-se ajuda a manter a sua saúde mental. Desconectar-se do mundo paralelo e, por vezes, imaginário das redes sociais, além de sair de grupos paranóicos.

do mundo paralelo e, por vezes, imaginário das redes sociais, além de sair de grupos paranóicos. Praticar atividades que deem prazer como ler um livro, ouvir música, meditar e respirar.

como ler um livro, ouvir música, meditar e respirar. Organizar fora e dentro: aproveite o tempo livre para arrumar suas coisas, organização externa ajuda a organização interna.

aproveite o tempo livre para arrumar suas coisas, organização externa ajuda a organização interna. Manter suas relações: ligue para seus amigos, familiares e para quem vive sozinho, essa rede de suporte pessoal é essencial.

ligue para seus amigos, familiares e para quem vive sozinho, essa rede de suporte pessoal é essencial. Curtir o momento tão desejado com seus filhos para terem interações reais.

tão desejado com seus filhos para terem interações reais. No home office, procure criar uma rotina: nosso cérebro reage a falta de planejamento, portanto, estabeleça uma rotina, eleja um horário de acordar, vista-se, faça um planejamento do dia seguinte na noite anterior.

Quer saber mais como cuidar sobre da saúde da sua mente, nestes e em outros tantos momentos da vida? Use e abuse do conteúdo do Instituto Bem do Estar: www.bemdoestar.org.

Isabel Marçal é especialista em gestão de projetos sociais, com 15 anos de experiência no setor de Impacto Social e está cursando psicanálise. Apaixonada pela vida, seres humanos e suas relações. Sonha com uma sociedade mais saudável e justa, por isso, acredita que o primeiro passo esteja na consciência individual de cada ser humano. Atualmente é presidente e cofundadora do Instituto Bem do Estar.