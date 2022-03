Como se inscrever no edital de Registro do Patrimônio Vivo de Pernambuco 2022?

A Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fudarpe) publicou nesta segunda-feira (21), em seu canal no YouTube, um vídeo tutorial para ajudar os candidatos ao título de Patrimônio Vivo do Estado 2022 a se inscreverem na site Prosas (prosas.com.br), plataforma on-line que ancora as inscrições do certame neste ano. Aperte o play e confira.

–

Promovido pela Fundarpe, o edital do 17º Registro do Patrimônio Vivo de Pernambuco (RPV-PE) tem o objetivo de reconhecer e apoiar mestres, mestras e grupos da cultura tradicional e popular de Pernambuco, o valor do seu legado e sua contribuição para a transmissão desses conhecimentos para pessoas de gerações mais novas, a fim de que mantenham os saberes e fazeres dos mais antigos. Neste ano, a principal novidade é o aumento da quantidade de Patrimônios Vivos que deverão ser titulados, que passará de 6 para 10.

As inscrições deverão ser feitas pela internet entre os dias 1º e 20 de abril de 2022, exclusivamente pela plataforma Prosas (prosas.com.br). As defesas de candidatura de pessoa física ou grupo serão feitas com registro em vídeo, que deverá ser enviado no ato da inscrição e com até 10 minutos, conforme orientações contidas no edital.

Clique aqui para acessar o edital e seus anexos.