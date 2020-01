Companhia Lionarte estreia espetáculo inspirado no universo feminino

A Companhia de Eventos Lionarte – um dos mais importantes grupo de teatro do interior pernambucano – dando continuidade as atividades comemorativas de 31 anos de grupo, estreia seu mais novo espetáculo, nos dias 21 e 22 de março de 2019 (sábado e domingo), no Centro Culturalem Limoeiro.

A peça com direção de Cleiton Santiago e Edinaldo Ribeiro e texto baseado na Obra “Interiores” com outros fragmentos, “E, Antes de tudo, seria o Fim”é o resultado de um trabalho de estudo iniciando em maio de 2019, pelo elenco da companhia e atores convidados. A trama reúne um jogo de sentimentos, com um discurso cênico e uma interpretação naturalista e épica, a peça traz ao público reflexões sobre os temas diversos temas abordados na história.

No universo apresentado na trama, encontramos a sombra da tradição na figura da Senhora Mãe, refletida nos parâmetros sociais presentes nas personas das sete filhas, que ela mantém numa relação familiar perturbara, agregada a uma herança machista. A presença do homem no texto, da figura masculina, é constante, porém, sem existir fisicamente. O discurso machista é mantido em toda história.

O espetáculo estreou ainda em dezembro de 2019, na cidade de Igarassu, dentro da programação do 10º Festival de teatro de Igarassu, e agora prepara-se para fazer sua estreia perante o público Limoeirense. No elenco, estão IallyPollyne, Luiz Pereira Neto, Luanna Santos, PaullinoHenryque, Paulinho Gonçalves, Radaméis Moura, Rosângela Maria e Wallace Hallan. A montagem conta ainda com a participação de Alisson Almeida, Elivelton Amorim e Lillian Lima, respectivamente respondem pela Execução de Sonoplastia, Iluminação e Contrarregragem.

Serviço

ESTREIA do Espetáculo “E, Antes de Tudo, seria o fim”

Dias 21 e 22 de março de 2020, sábado e domingo, às 20h

Onde: Centro Cultural Ministro Marcos Vinícios Vilaça (Praça da Bandeira – Limoeiro)

Informações: (81) 9 9668-2378 ou lionarte@gmail.com

por Luiz Pereira Neto

Foto: Reprodução