Compesa altera calendário de abastecimento de Nazaré da Mata para preservar volume da Barragem de Morojozinho

Em virtude da falta de chuvas no município de Nazaré da Mata e o baixo nível da Barragem de Morojozinho, que atende a cidade, a Compesa informa que será necessário promover alteração, a partir desta sexta-feira (28), no calendário de distribuição de água. O manancial de Morojozinho, que tem a capacidade máxima para acumular 5,5 milhões de metros cúbicos de água, está atualmente com apenas 17 %, o que corresponde a 935 mil de metros cúbicos. Segundo o gerente de Unidade de Negócios da Compesa, Mozart Alencar, a mudança do calendário tem o objetivo de preservar o volume existente no reservatório até o período de chuvas da região, que se inicia em maio e, assim, evitar o colapso do abastecimento do município, onde a companhia atende cerca de 36 mil moradores.

O novo calendário abastecimento da cidade de Nazaré da Mata pode ser acessado no site da Compesa (www.compesa.com.br ). O novo regime de distribuição será de dois dias com água contra cinco dias sem para a área central do município, que até hoje recebia água todos os dias. As demais localidades foram divididas em quatros setores de distribuição, cada um deles com um calendário específico. O primeiro, que passa cinco dias com água e seis dias sem, agora terá cinco dias com água e oito dias sem. As áreas que recebiam água de quatro dias com água e sete dias sem, passarão agora para quatro dias com água e nove dias sem. O último setor que era atendido com três dias com água e oito dias sem, terá o fornecimento de água pelo período de três dias com água e dez dias sem. Ainda de acordo com o gerente Mozart Alencar, o novo calendário irá vigorar até a regularização da vazão da Barragem de Morojozinho, quando voltará a ser aplicado o calendário anterior. A última vez que o manancial verteu ( atingiu a capacidade máxima de armazenamento) foi em meados de 2018. As dúvidas podem ser esclarecidas por meio do 0800 081 0195.

*Foto: Amunam/ Nazaré