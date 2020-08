COMPESA amplia rede de abastecimento em Itaquitinga

A Compesa, em parceria com a Prefeitura de Itaquitinga, está ampliando e levando melhorias à rede de distribuição de água do município, na Mata Norte do Estado. A obra, iniciada na segunda quinzena de julho e prevista para ser concluída em outubro, contempla os bairros Chã de Fogo, Campo do Vasco, Loteamento São José e Centro.

Sete mil pessoas serão beneficiadas em 300 residências. “Com essa modernização e ampliação da rede de distribuição, nós conseguiremos ainda a redução de perdas e de custos com manutenção, que podem ser revertidos em mais melhorias para a comunidade”, explica o gerente de Negócios da Mata Norte, Mozart Alencar.