COMPESA anuncia investimentos na Mata Norte e reforça parceria com gestores municipais

A previsão de chuvas abaixo da média histórica para os primeiros meses do ano anunciada pela Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) se estende a Mata Norte do Estado. Por isso, a Compesa vem intensificado o monitoramento do volume dos mananciais da região e tem ações planejadas para mitigar os impactos para a população no período de escassez. Na última sexta-feira (12), a presidente da Companhia, Manuela Marinho, cumprindo agenda em municípios da região acompanhada pelo diretor Regional do Interior, Mário Heitor, e do deputado estadual, Antônio Moraes, anunciou uma parceria com a prefeitura de Nazaré da Mata para ampliar a oferta de água para o município, a partir de intervenções na Barragem de Morojozinho, localizada no município de Buenos Aires. Ao lado do prefeito da cidade, Inácio Manoel do Nascimento, a presidente falou sobre o investimento.

“Estamos firmando uma parceria importante com a gestão municipal de Nazaré da Mata para o início das intervenções de melhoria na captação de água da Barragem Morojozinho, que atualmente está apenas com 11% da sua capacidade total de acumulação. Além disso, estamos tratando a reativação da operação da Usina da Barra, um projeto que vai contribuir para aumentar a oferta de água para o município com a captação do Riacho da Barra. Desde o anúncio da Apac sobre o período de baixas precipitações também para a Mata Norte, o Governo Paulo Câmara está empenhado na questão, e a Compesa está trabalhando diuturnamente no desenvolvimento de soluções”, pontuou Manuela.

Seguindo a agenda na Mata Norte, a comitiva vistoriou as obras para a ampliação da barragem e recuperação da estação elevatória de água bruta de Engenho Bonito, em Macaparana, ao lado do prefeito da cidade, Paulo Barbosa, e, ainda, do prefeito de Vicência, Guilherme de Albuquerque. As obras representam um investimento da ordem de R$ 100 mil e a previsão de entrega é para o início do segundo semestre desse ano. Para o município de Vicência, um dos investimentos previstos é a implantação do sistema de abastecimento do povoado de Usina Barra, a partir da adutora de Siriji, para atendimento de 100 famílias.

Por fim, no município de São Vicente Férrer, foram anunciados também investimentos previstos para ampliar a oferta de água para os moradores. Na ocasião, a presidente Manuela Marinho apresentou o planejamento da Companhia ao prefeito da cidade, Marcone Vicente, que inclui os projetos de implantação da rede de distribuição de água para os loteamentos Rei do Baião e Bela Vista e a ampliação do sistema de abastecimento do bairro Padre Nazareno.