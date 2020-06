Compesa começa a receber pagamento da conta do mês por cartão de crédito

Para facilitar ainda mais para o cliente o pagamento das contas, a Compesa agora oferece a modalidade cartão de crédito para a quitação da fatura do mês, que pode ser paga à vista ou dividida em até 12 vezes, desde que respeitando a parcela mínima de R$ 25. A partir desta semana, os clientes que já contavam com este sistema para pagamento de contas vencidas poderão efetuar, também, o pagamento da conta atual utilizando o aplicativo Compesa Mobile. O App, desenvolvido pela Compesa, é gratuito e está disponível para ser baixado no celular, sendo uma alternativa para evitar a ida às agências bancárias ou às lotéricas.

A presidente da Compesa, Manuela Marinho, avalia a nova facilidade para pagamento como mais uma medida de enfrentamento da pandemia. “Sabemos que o momento financeiro é delicado e que muitas famílias têm recorrido ao cartão de crédito. Por outro lado, temos ainda uma parcela significativa dos nossos clientes que realiza o pagamento de suas contas nas lotéricas ou em agências bancárias. Com a opção de pagamento pelo cartão de crédito e usando o celular, vamos oferecer uma nova opção para facilitar a vida das pessoas e com o benefício da preservação da saúde, pois serão menos pessoas nas ruas”, comenta.

CONTA EM DIA – A Compesa lembra que suas equipes estão em campo trabalhando para manter a prestação dos serviços de água e esgoto, além das ações desenvolvidas para ampliar o abastecimento em todo o estado, ajudando, desta forma, a combater e prevenir a disseminação da Covid-19. Neste sentido, manter o pagamento das faturas em dia é extremamente importante para que os investimentos continuem sendo feitos. “Isentamos a cobrança da conta para os clientes da Tarifa Social. Sabemos que a situação econômica está muito difícil para várias famílias, mas é importante fazer o possível para não acumular”, reforça Manuela Marinho.