Compesa executa obra de ampliação da Barragem do Escuro, em Orobó

Cerca de 11 mil pessoas no município de Orobó, no Agreste, serão beneficiadas com mais água nas torneiras. Isso porque a Compesa está executando as obras de ampliação da capacidade de acumulação da Barragem do Escuro, realizando serviços de limpeza e dragagem que visam o aumento em 40% da capacidade do reservatório. Orçada em cerca de R$ 30 mil, a intervenção tem prazo de conclusão para o próximo mês de novembro e vai beneficiar a população atendida pelo sistema.

A Barragem do Escuro é responsável por 30% do abastecimento do município de Orobó e atualmente está com menos de 10% da sua capacidade de acumulação. Considerando o cenário atual de escassez de água na região, a obra vai garantir mais segurança hídrica para a população. “A capacidade de acumulação da barragem foi reduzida devido ao processo de assoreamento em torno da área. Com a obra, estimamos um acréscimo significativo na capacidade do reservatório e ampliação no seu tempo de vida útil”, explica o gerente da Unidade de Negócios da Compesa, Mozart Alencar.

A ordem de serviço para as obras na Barragem do Escuro foi assinada no início desse mês pelo governador Paulo Câmara, durante a cerimônia promovida para celebrar o convênio com a Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba (Cagepa) de viabilização do abastecimento dos distritos de Matinadas e Ubiretama, também no município de Orobó. O evento contou, ainda, com a participação da secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, Fernanda Batista, e da presidente da Compesa, Manuela Marinho.