Compesa lança nova versão do seu aplicativo

O aplicativo Compesa Mobile está disponível em uma nova versão mais moderna, segura e de fácil acesso para os clientes. O modelo atualizado da ferramenta, disponível no Google Play e na Apple Store, apresenta novas funcionalidades, como mudança de titularidade e denúncia de irregularidades, e manteve serviços já disponibilizados na versão anterior, tais como calendário de abastecimento, retificação de faturas e acompanhamento de protocolos. A plataforma também foi modernizada visando à segurança da informação e o acesso mais rápido às funcionalidades.

Além das novidades, a versão atual do aplicativo torna, ainda mais segura e rápida, as operações via cartão de crédito. O cadastramento para clientes que ainda não utilizam a plataforma para a finalidade de pagamento também está mais ágil e simplificado. Para facilitar a quitação de contas do mês atual e de contas em atraso, a Compesa oferece a modalidade de cartão de crédito no app com a facilidade do parcelamento em até 12 vezes. Além de faturas de consumo, outras guias de pagamento com código de barras também são aceitas.

O aplicativo da Compesa é desenvolvido com tecnologia própria e utilizado hoje por mais de 120 mil clientes. A presidente da Compesa, Manuela Marinho, ressalta a conveniência do aplicativo para os clientes, especialmente devido à pandemia. “Os acessos cada vez mais frequentes ao aplicativo demonstram o interesse dos usuários em aproveitar a comodidade oferecida pela plataforma. Um exemplo é o volume das operações com cartão de crédito no aplicativo, realizadas por quase 12 mil clientes. Desde de 2019, quando lançamos o app, contabilizamos 20 mil transações com cartão de crédito na plataforma e uma receita de quase R$ 3 milhões para a empresa”, destaca.

SAIBA COMO PAGAR COM O CARTÃO DE CRÉDITO

A nova versão do aplicativo da Compesa simplificou e tornou mais seguro o cadastramento de cartões de crédito para clientes que desejam efetuar pagamentos na plataforma. Para cadastrar, basta baixar o aplicativo no celular, realizar o cadastro pessoal, abrir o ícone cartões e preencher os dados solicitados (número do cartão / validade / código de segurança). No ícone faturas, selecionar a conta que deseja pagar e clicar em “pagar com cartão”. São aceitas as bandeiras Visa, Mastercard, Elo, Hipercard e American Express.