Compesa lança novo pacote de ações sociais de combate à pandemia na RMR

O plano emergencial adotado pelo Governo de Pernambuco no combate à pandemia do coronavírus será reforçado com um pacote de ações sociais para a população da Região Metropolitana do Recife (RMR) lançado nesta segunda-feira (18). Em uma parceria com as secretarias estaduais de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura e Recursos Hídricos, por meio da Compesa, haverá a instalação de pias de higienização nos terminais integrados da RMR. Já em parceria com o Grupo Tigre, por meio do seu Instituto Carlos Roberto Hansen, e a FortLev, serão distribuídas gratuitamente 800 caixas d’água de 500 litros nas áreas com maior incidência de casos da Covid-19 da RMR, conforme base de dados do Ministério da Saúde, contemplando famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social.

Serão 129 lavatórios entregues em 22 terminais com previsão de conclusão até o final deste mês. Os primeiros conjuntos com cinco pias já foram instalados nos Terminais Integrados de Cajueiro Seco e Joana Bezerra, e os próximos serão o de Prazeres, Aeroporto, Tancredo Neves, Recife e Barro. Ainda serão contemplados os TI’s Pelópidas, Macaxeira, Camaragibe, Cosme Damião, Caxangá, Getúlio Vargas, Abreu e Lima, Igarassu, Cabo, Jaboatão, TIP, CDU, PE 15, Rio Doce e Xambá.

Além das pias equipadas com torneiras automáticas, também estarão disponíveis produtos essenciais para a higiene das mãos, como sabão e papel toalha, sob responsabilidade do Grande Recife Consórcio de Transporte. A ideia é possibilitar que os usuários do transporte público possam lavar as mãos antes de subir e após descer dos ônibus e não gerem aglomeração nos banheiros para realizar a higienização.

Já para a doação das caixas d’água, os critérios estabelecidos pela Compesa para que os clientes sejam beneficiados são: ser beneficiário da Tarifa Social, morar nas áreas com maior incidência da Covid-19 na RMR, ser abastecido em esquema de rodízio e, por fim, possuir baixa reservação no imóvel. O primeiro lote será entregue nesta segunda (18), contemplando moradores do Brejo da Guabiraba, no Recife. Ainda serão beneficiados clientes dos bairros da Macaxeira, Nova Descoberta, Vasco da Gama, Totó e Jordão, além de Camaragibe (Alberto Maia), Olinda (Passarinho, Peixinhos, Vila Popular, Águas Compridas, Aguazinha e Alto do Sol Nascente), Jaboatão dos Guararapes (Socorro) e São Lourenço da Mata (Capibaribe, Centro, Nova Tiúma, Tiúma e Pixete).

Os clientes com possibilidade de ganhar o reservatório estão sendo contactados por técnicos da Companhia para uma análise do imóvel sobre as condições necessárias para a instalação, que será de responsabilidade do morador. Com a comprovação da disponibilidade, a exemplo de local adequado para colocação da caixa d´água, a entrega será agendada. O cliente receberá a caixa d’água, um kit para instalação e um termo de responsabilidade sobre o equipamento.

A presidente da Compesa, Manuela Marinho, destaca a importância das ações e o empenho da Companhia em manter as articulações com outras empresas parcerias com o objetivo de ampliar as doações para beneficiar ainda mais pernambucanos. “A Compesa vem trabalhando incansavelmente para que todos tenham acesso à água durante o período de enfrentamento da Covid-19. Entendemos que muitas famílias não conseguem armazenar a água que disponibilizamos em virtude da carência por reservatórios. Logo, essa parceria com a Tigre e a Fortlev é fundamental, pois vai atender justamente quem tem baixa reservação em casa, garantindo o armazenamento até o próximo ciclo de abastecimento. Por outro lado, temos o cenário dos usuários do transporte público que estão em deslocamento para atividades essenciais e que, com as pias, conseguirão assegurar a higienização das mãos”, destaca Marinho.

AÇÕES DE COMBATE À COVID – Diante da situação emergencial decretada devido à pandemia do novo coronavírus em Pernambuco, a Compesa anunciou em março ações emergenciais na Região Metropolitana do Recife (RMR) e no Interior, com o objetivo de levar mais água para a população. A primeira medida adotada foi a suspensão da cobrança da conta para os 120 mil usuários enquadrados na tarifa social, além da ampliação da produção do Sistema Tapacurá a partir do aumento, em 500 litros por segundo, da vazão da água retirada da barragem de mesmo nome (de 2.500 l/s para 3.000 l/s).

A Compesa já contabiliza a distribuição de mais de 76 milhões de litros de água por meio de carros pipa para áreas desabastecidas em 78 municípios pernambucanos, contemplando o total de 398 localidades. Outro destaque é o pacote de obras emergenciais de pequeno e médio portes para otimizar a distribuição de água da RMR e interior, além da redução do rodízio em mais de 40 municípios pernambucanos devido às últimas chuvas na região, que recuperou o volume de água de importantes mananciais.