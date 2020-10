COMPESA lança programa inédito de negociação débito

Tem início nesta quinta-feira (01/10), o programa Quita Fácil da Compesa, uma ação inédita para negociação de débitos com condições especiais até o dia 31 de dezembro. Serão três meses para celebração de acordos com clientes, com facilidades nunca antes oferecidas, a exemplo de descontos de até 90%, parcelamento pelo cartão de crédito em até 12 vezes e sem entrada e, ainda, parcelamento com entrada facilitada e de acordo com as condições do cliente.

Os canais de atendimento da Companhia estarão disponíveis e com equipes treinadas para negociar diretamente nas lojas da Compesa. Se o cliente preferir, será possível solicitar a negociação pelo 0800 081 0195 e, no prazo de 24 horas, será enviada a proposta inicial. Os clientes terão condições especiais também para negociação direta no aplicativo Compesa Mobile e no site da Compesa (www.compesa.com.br).

O programa Quita Fácil Compesa foi idealizado como uma solução rápida de recuperação de crédito, sendo vantajoso para os clientes que terão condições nunca ofertadas. “A Compesa está sensível ao período econômico que o país atravessa e que o pernambucano vem enfrentando, em virtude da pandemia. Por isso, nos empenhamos em apresentar soluções que ajudem nossos clientes a passar por essa fase sem o acúmulo de dívidas, como é o caso do programa Quita Fácil que foi, inclusive, discutido com a Defensoria Pública do Estado. A ação surge com oportunidades únicas de adimplência para os clientes Compesa encerrarem o ano sem pendências com a empresa”, destaca o diretor de Mercado e Atendimento da Compesa, Carlos Júnior.