COMPESA promove curso gratuito para formação de encanadores em Goiana

Mais um curso para formação de encanadores será promovido pela Compesa e BRK Ambiental, parceira privada da Companhia no Programa Cidade Saneada que à visa a universalização dos serviços de esgotamento sanitário em 14 cidades da Região Metropolitana do Recife e Goiana, na Mata Norte. Essa nova turma para a profissionalização de encanadores foi destinada para a cidade de Goiana, onde o Programa entregou, recentemente, um novo sistema de esgoto no distrito de Ponta de Pedras.

O Curso de Encanadores já está com inscrições abertas, com finalização prevista para 12 de maio, que podem ser feitas na Subprefeitura de Ponta de Pedras, localizada na Avenida Beira Mar, S/N, no Centro de Ponta de Pedras. Foi disponibilizado o telefone 9.8255-5058 para informações e esclarecimentos. Podem participar do curso, homens e mulheres a partir dos 18 anos e sem limite de idade.

Os cursos profissionalizantes estão sendo promovidos desde 2019 em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), e tem como objetivo sensibilizar os participantes sobre a importância do saneamento básico para a prevenção de doenças, da melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente. Ao final do curso os participantes recebem um certificado. “O programa oferece orientações teóricas e práticas para a construção e manutenção das ligações de esgoto, cuja capacitação pode ser uma oportunidade para a geração de renda dos participantes. Como o distrito de Pontas de Pedras tem um novo sistema de esgoto, os formandos podem encontrar uma janela para realizar trabalhos na localidade”, aponta o diretor de Negócios e Eficiência da Compesa, Flávio Coutinho.

Durante o curso, serão abordadas técnicas de instalações hidráulicas e sanitárias, sensibilização quanto ao desenvolvimento sustentável e gestão ambiental, materiais utilizados e o custo para executar as ligações à rede coletora de esgoto. “Além do certificado, essa ação oferece à população uma formação teórica e prática de alto nível, revelando-se uma oportunidade de geração de renda, ajudando na empregabilidade, capacitação e crescimento profissional dos participantes”, aponta a diretora presidente da BRK em Pernambuco, Carol Farias.

Ao todo, 125 pessoas já foram beneficiadas com o curso que segue para 10ª edição. O curso tem carga horária de 80h e vai ser realizado em 20 dias, com aulas práticas e teóricas. Ao final, os participantes também terão oportunidade de conhecer uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).