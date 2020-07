Compesa realiza ação de cadastramento de clientes em Itamaracá

Os moradores da comunidade Alto da Bela Vista, no bairro Baixa Verde, em Itamaracá, estão recebendo os agentes cadastradores da Compesa que, até a próxima quarta (22), farão o cadastramento dos novos 200 clientes que passaram a ter acesso a água tratada e mais qualidade de vida, devido a obra emergencial de implantação de mais de dois quilômetros de rede de distribuição. Esta foi mais uma obra inserida no pacote de ações emergenciais para o enfrentamento da Covid-19.

O objetivo do cadastro é regularizar os dados dos clientes, aperfeiçoando a prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Com o cadastramento sempre atualizado dos imóveis é mais fácil a localização do cliente no sistema da Compesa, assim como haverá maior agilidade no atendimento, na geração de faturas com as informações fidedignas, no estreitamento de relacionamento e maior agilidade em eventual negociação de débitos com a companhia.

Nas ações de cadastro ou de recadastramento, os agentes estão sempre devidamente identificados com fardamento e crachá e, em virtude da pandemia da Covid-19, também estão com seus equipamentos de proteção individual (máscara e luvas). Na ocasião serão solicitados os documentos de CPF, Carteira de Identidade e uma conta de energia. A Compesa acrescenta que em hipótese alguma será solicitada informação financeira. Caso o cliente tenha alguma dúvida, pode entrar em contato com a Compesa pelo telefone 0800 0810195.

As visitas serão realizadas das 7h às 17h, de segunda a sexta e das 7h às 12h, aos sábados.