COMPESA realiza obras de saneamento em Goiana

As obras de implantação do novo Sistema de Esgotamento Sanitário em Goiana Centro seguem em execução. Já foram implantados mais de 27 mil metros de tubulações.

Também estão em construção duas estações de bombeamento e ainda serão iniciadas as obras de uma estação de tratamento de esgoto e mais uma estação de bombeamento. Cerca de 35 mil pessoas serão beneficiadas com essa etapa, que prevê investimentos de cerca de R$ 110 milhões.

As obras fazem parte do Programa Cidade Saneada, parceria público privada da Compesa com a BRK Ambiental, e devem ser concluídas em 2022.