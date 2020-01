Compesa realiza recadastramento de clientes em Ponta de Pedras

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) iniciou, nesta terça-feira (14), o recadastramento de clientes no distrito de Ponta de Pedras, município de Goiana. A expectativa é que sejam visitados 3.540 imóveis, até o início de fevereiro. As visitas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, e aos sábados, das 7h às 12h, e eventualmente à tarde, sempre por uma equipe de cadastradores uniformizados e identificados, que coletarão os dados do cadastro do cliente, como documentos (CPF, RG) e a conta de energia.

Os moradores que não conseguirem participar do mutirão de recadastramento podem comparecer nas lojas de atendimento da Compesa, ou acessar a agência virtual no site www.compesa.com.br, para atualizar os dados. Em caso de dúvidas e para obter outras informações, o cliente pode entrar em contato pelo telefone 0800 081 0195.

A Companhia ainda enfatiza que em nenhum momento serão solicitadas informações financeiras ao cliente, mas é possível que, em algumas situações, seja necessário que o agente cadastrador ingresse no imóvel para realizar o trabalho – com o consentimento do morador.