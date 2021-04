COMPESA reduz calendário de abastecimento do município de Machados

O Governo do Estado, por meio da Compesa, instituiu um novo calendário de abastecimento para o município de Machados, no Agreste, com fornecimento de água diário para 70% da cidade e regime de distribuição de 5 dias com água e 2 dias sem para as demais localidades. A mudança no calendário é consequência das chuvas registradas nos últimos dias na região e resultado de ajustes operacionais no sistema para reativação da Barragem Condadinho, principal manancial que atende a cidade. A alteração no regime beneficiou todo o município, cerca de 10 mil pessoas que foram retiradas do antigo rodízio de 5 dias com para 15 dias sem água.

A vazão ofertada pela Barragem Condadinho, localizada no próprio município de Machados, é de 16 litros de água por segundo. O abastecimento para a cidade é complementado pela Barragem Murupé, que integra o Sistema Sirijí, no município de Vicência, e responde pela oferta de 10 litros de água por segundo. Com o colapso decorrente da ausência de chuvas nos últimos meses, a oferta de água para Machados chegou a ser reduzida em 60%.

O diretor Regional do Interior da Compesa, Mário Heitor, explica o trabalho realizado para promover a mudança no calendário. “A ampliação da oferta de água foi resultado de ajustes operacionais no sistema promovidos a partir das chuvas de alta intensidade registradas nos últimos dias na região, um cenário favorável para a segurança hídrica da população. Agora, com cautela, seguiremos monitorando diariamente o volume das chuvas na região para assegurar a distribuição de água no novo regime instituído”, comenta Mário Heitor.