Compesa reduz rodízio em Carpina, Paudalho e Tracunhaém

O Governo do Estado, por meio da Compesa, concluiu a obra de modernização dos filtros da Estação de Tratamento de Água de Paudalho e, com isso, anuncia a redução do rodízio de abastecimento nas cidades de Carpina, Paudalho e Tracunhaém, na Mata Norte. Os três municípios estavam desde o mês de junho com calendário estendido, em caráter provisório e emergencial, devido à redução na vazão de distribuição por conta da dificuldade na captação no manancial Cursaí/Orá, que ficou com a água muito turva após as últimas chuvas ocorridas na região.

Com o novo calendário, Carpina agora recebe água em um esquema de 2 dias com e 5 dias sem. Já em Paudalho são 2 dias com água e 6 dias sem e, por fim, 2 dias com água e 8 dias sem em Tracunhaém. “Iniciamos a melhoria no calendário desde o início do mês de agosto, fizemos todos os testes e já estamos recebendo o retorno positivo da população que já sentiu a diferença no dia a dia”, explica a gerente de Negócios da Compesa, Cleice Brito.

Os novos calendários estão à disposição e podem ser acessados no site servicos.compesa.com.br, na aba Calendário de Abastecimento.

*FalaPE