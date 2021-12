Comunicador Samir Habou Hana morre no Recife, aos 79 anos

O velório do comunicador Samir Habou Hana, de 79 anos, está ocorrendo hoje (11), na Câmara de Vereadores de oRecife. Ele morreu, ontem (10), no Recife. Segundo informações do filho, o advogado Paulo Habou Hana, o radialista teve uma parada cardiorrespiratória, no Hospital da Hapvida, onde estava internado, devido uma queda que levou em casa.

Samir Habou Hana se destacou na comunicação em Pernambuco por usar no rádio e na TV a expressão “uma ternurinha para você”. Acompanhado dessa expressão ele sempre fazia um gesto com os dedos em forma de “V”, uma referência a sua amizade com Abelardo Barbosa, o Chacrinha.

Recebeu carinhosamente dos ouvintes e admiradores o título de “Secretário da Cidade”, após a cobertura das grandes enchentes no Recife, na década de 1970.

Ele nasceu no Recife, sua mãe era natural de Belém, no Pará, e o pai era palestino, por isso herdou o sobrenome Habou Hana. Iniciou no jornalismo impresso no Diario de Pernambuco, aos 17 anos de idade. Trabalhou ainda no jornal o Estado de São Paulo e na Rádio Globo. Além de comandar programa nas TVs Universitária, Tribuna e Nova Nordeste. O apresentador foi um dos grandes nomes da comunicação em Pernambuco.

Samir Habou Ana deixou a mulher, Edvilma, quatro filhos, Romero, Paulo, Cristina e Verônica Buana, além de oito netos.