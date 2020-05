Comunidades de PE recebem doação de alimentos a cada bolsa de sangue coletada no Hemope

Para cada bolsa de sangue coletada na Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), 500 produtos alimentícios são doados ao projeto Mesa Brasil, do Serviço Social do Comércio (Sesc), que reúne instituições sociais. A iniciativa é uma parceria com uma marca de massas e biscoitos e foi motivada pela pandemia do novo coronavírus, devido à baixa no estoque da maioria dos tipos sanguíneos .

Por causa da doença Covid-19, as doações foram reduzidas em 50%, de 300 para 150 por dia. Cada bolsa de sangue doada pode salvar a vida de até três pessoas. “Várias pessoas estão com problemas de saúde, mas eu não. Estou bem, não tenho nada, então posso fazer essa doação”, disse a esteticista Ângela Rodrigues, que esteve no Hemope para fazer a doação.

Devido à pandemia, o Hemope recomenda que a doação de sangue seja marcada pela Central de Agendamento, no telefone 0800-081-1535, para evitar aglomerações no local. A ligação é gratuita, e o agendamento é realizado das 7h30 às 17h. O Hemope fica na Rua Joaquim Nabuco, 171, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife.

Além da organização de atendimento, uma equipe de acolhimento fica do lado de fora da unidade para fazer a triagem inicial dos candidatos à doação que não fizeram o agendamento recomendado.

“Escolhemos a doação de sangue como foco da nossa ação social durante a pandemia do novo coronavírus porque sangue sempre foi uma questão crítica no Brasil. Os estoques chegaram a níveis bastante preocupantes nesse período. Os alimentos serão doados às comunidades carentes de Pernambuco”, disse Fábio Melo, representante do parceiro privado da iniciativa.

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos e ter mais de 50 quilos. Para os menores de 18 anos, são necessários autorização e acompanhamento de um responsável durante a doação. Em todos os casos, o doador precisa estar se sentindo bem e não pode estar doente. Outros critérios podem ser acessados no site do Hemope.

*G1PE