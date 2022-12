Concurso de Stories sobre cooperativismo segue até 18/12

Estão abertas as inscrições para o concurso Coop Story, uma oportunidade para criar stories sobre cooperativismo e concorrer a prêmios. A iniciativa é realizada pelo Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Pernambuco (OCB/PE) e contempla produções nas categorias Infantil, Juvenil e Adulto. Para participar, é preciso seguir o @sistemaocbpe.

A produção dos stories será avaliada por uma comissão julgadora que analisará o atendimento aos critérios de conteúdo e criatividade. Todos os formatos são válidos, como dança, música, canto, poesia, narração, animação, etc. Serão classificados 15 stories, sendo cinco de cada categoria, para a votação popular, que escolherá o vencedor de cada uma delas. Há, ainda, a premiação especial do Júri, que selecionará um destaque dentre todas as categorias. As inscrições são gratuitas e abertas para toda a sociedade. No caso das categorias infantil e juvenil, os stories devem ser publicados na conta de um responsável.

O primeiro lugar da categoria adulto recebe kits do Sistema OCB/PE, uma assistente virtual, e uma participação em evento nacional de inovação com despesas pagas. Já os vencedores das categorias Infantil e Juvenil recebem kits institucionais além de um dia de lazer com acompanhante em hotel fazenda ou beira-mar. Todos os vencedores serão destaques em campanhas de divulgação da OCB/PE.

Para mais informações, acesse o regulamento do concurso disponível no link: http://www.pecooperativo.coop.br/paginaTransparencia/wp-content/uploads/downloads/2022/11/Regulamento_Concurso-Coop-Story2022.pdf