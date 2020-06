Concurso literário “Tensões em Diálogo Por um Mundo Melhor” encerra inscrições com número expressivo de participantes

As inscrições para o Concurso literário “Tensões em Diálogo Por um Mundo Melhor”, encerraram no último sábado, dia 20 de junho. O prazo, inicialmente programado para o dia 20 de maio, foi prorrogado devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. Mas nada impediu o sucesso do concurso que recebeu ao todo mais de 40 inscrições, porém apenas cerca de 34 delas cumprem as normas do edital e estão aptas a serem avaliadas.

O número é considerado expressivo em comparação com outros concursos nacionais de texto para teatro que conseguem cerca de 30% de inscritos em relação a este número. Dramaturgos de todas as regiões do Brasil, a exemplo dos estados de Santa Catarina, Mato Grosso, São Paulo, Pernambuco e Alagoas inscreveram seus trabalhos.

O feito já é comemorado pelo organizador, o padre, professor e ator, Zé Ramos. Ele adiantou que a Comissão Julgadora do concurso já foi formada e que o próximo passo é a análise dos textos inscritos. O resultado do vencedor sairá dia 1 de agosto.

A obra vencedora será encenada, com produção, direção, data e elenco a serem definidos pelos realizadores e também será publicada no formato livreto por uma editora, com uma tiragem mínima de 300 (trezentos) exemplares, ficando o vencedor com 50%, ou seja, com 150 exemplares; e será também publicada em E-book pela Editora Cenário. Os demais classificados nas outras categorias poderão ter suas obras publicadas no formato E-book pela Editora Cenário, onde a mesma fará a comercialização dessas obras via Endereço Eletrônico (www.cenarioeditora.com), conforme contrato firmado após a finalização e resultado do concurso. Essas obras, a critério dos organizadores, poderão ter também a leitura dramatizada em data e local a serem definidos por estes.

Parceria

O concurso está sendo promovido pelo Espaço Reconciliação e a Paróquia de Tracunhaém-PE.

O tema do texto teatral trata das tensões atuais, motiva as pessoas a escreverem diálogos improváveis, mas possíveis de existir cenicamente, entre pessoas, coisas ou seres; e atende os ideais do papa Francisco, no que se refere à “cultura do encontro, para vencer a indiferença…”. Além disso, se alinha com a “comemoração dos 75 anos das Nações Unidas que terá um grande e inclusivo diálogo sobre o papel da cooperação global na construção do futuro que queremos”, proposta pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

“O Tensões em Diálogo Por um Mundo Melhor”, texto para teatro, premiará textos inéditos nas categorias: Texto Diálogo Para Infância, Texto Diálogo Para Juventude, Texto Diálogo Destinado ao Público Adulto e Texto Diálogo Inter-Religioso. Todos deverão estar escritos em língua portuguesa, por autores brasileiros ou estrangeiros, abordando o tema proposto.

Serviço

Endereço eletrônico: www.espacoreconciliacao.com Contato: (81) 9 9152.8768