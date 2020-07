CONCURSO MISS REFERÊNCIA PLUS SIZE PE 2020

Com atividades planejadas e executadas na sociedade voltadas para mulheres do estado de Pernambuco, o projeto de Empoderamento Feminino intitulado “As Mil Faces de Uma Plus”, já executou mais de 50 ações diferenciadas voltadas à mulheres e consequentemente para família e toda sociedade.

Diante das mais de 50 ações, o projeto contabiliza cerca de 120 matérias incluindo quase todos os meios de comunicação do estado de Pernambuco, dessas matérias o projeto atingiu 12 matérias a nível nacional. Onde 7(sete) contabiliza o G1 e 4 UOL e em 2020 alcançamos o nível Nacional com uma matéria no BOM DIA BRASIL sobre o “Concurso Rainha da Beleza Plus Size do Carnaval de Pernambuco e o Bloco CARNAVALESCO “AS MIL FACES DE UMA PLUS”, bloco de resistência e combate a gordofobia.

O Projeto também tem uma relevância significativa. Em 2018 recebeu homenagem da Câmara Municipal do Recife, na ocasião o projeto homenageou as mulheres Plus Size, um marco em nosso estado.

Ao completar 2 anos de atuação em 2019, recebeu da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO, “UM VOTO DE APLAUSO ” por 2 anos de atuação na sociedade em prol da mulher com foco nas mulheres Plus SIZE.

E para comemorar os 3 anos do projeto estamos realizando o CONCURSO MISS REFERÊNCIA PLUS SIZE DE PERNAMBUCO 2020-Teremos as MISSES municipais e elas disputarão o estadual e o mais importante de tudo é que cada uma fará uma arrecadação de alimentos e produtos de higiene pessoal que será parte da votação e esses donativos serão posteriormente doados. Elas serão referência e embaixadores da maior ação social PLUS SIZE em tempos de pandemia. Pois nossa meta é arrecadar 1 tonelada, somente de alimentos. Elas têm uma cota a cumprir e essa cota vale um quantitativo de pontos com exceção da votação dos jurados.

Temos como objetivo comemorar 3(tres)anos de atuação na sociedade com ações voltadas para as mulheres plus em combate a gordofobia, quebra de padrões, levantando a autoestima e praticando bem estar a saúde física e mental bem como, beneficiar comunidades em situação vulnerável e casas que abrigam idosos, onde dentro desse cenario de pandemia as Miss por intermedio dessa ação serão marco na história da humanidade em tornar-se MISS no período da pandemia da Covid -19, e contribuindo com a ajuda mútua em prol dos menos favorecidos .

O Projeto As Mil Faces de Uma Plus é uma idealização da Pedagoga, Escritora de Literatura Infantil, ativista da causa Plus Size e Presidente da Associação das Mulheres Plus Size de Pernambuco, Sâmia Véras,ela se encontra a frente de todo trabalho executado dentro do projeto.

As inscrições do concurso MISS REFERÊNCIA PLUS SIZE DE PERNAMBUCO -2020- irão até 30 de julho.

O regulamento e informações estão sendo disponibilizado pelo contato: 81986617614 (WhatsApp )