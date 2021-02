O Projeto Mil Faces de Uma Plus realizou o Concurso Rainha da Beleza Plus Carnaval de Pernambuco 2021, no último dia 11 de Fevereiro, pela Emissora TV NOVA NORDESTE.

Foi eleita a Rainha da Beleza Plus do Carnaval de Pernambuco 2022, Bárbara Barlavento. O evento contou ainda com as apresentações dos artistas Almir Rouche, Banda Honestamente Cafajestes , Anynha Swyng e da Cia Brasil por Dança.

Na apresentação do concurso a humorista Kreyddy Barroso e Sâmia Véras idealizadora do Projeto As Mil Faces de Uma Plus e ativista do movimento plus size em Pernambuco.

“Mesmo diante da pandemia realizamos o concurso pois, o empoderamento feminino a alegria e o encorajamento são elementos de suma importancia para continuarmos buscando forças para enfrentar as dificuldades nesse tempo tão difícil”, explica Sâmia Veras.