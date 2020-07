Condado adere à campanha contra a violência doméstica

As mulheres da cidade de Condado passam a contar com o apoio da campanha Sinal vermelho contra a violência doméstica. Lançada pela Associação de Magistrados Brasileiros e pelo Conselho Nacional de Justiça, em todo o país a iniciativa oferece uma forma simples, porém eficaz, de as vítimas romperem o silêncio.

Basta mostrar um “X” vermelho marcado em uma das mãos ao funcionário de alguma farmácia com o cartaz da ação, que acionará a polícia para que as medidas necessárias ao atendimento da vítima pelo sistema de justiça sejam tomadas.

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres de Condado realizou visitas as farmácias do município para formar parceria nessa campanha.

A iniciativa foi motivada pelo aumento dos casos de violência doméstica e familiar no país, no período do isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19.

O Intuito da campanha é oferecer um canal silencioso de denúncia à vítima que, de sua casa, não consegue denunciar a violência sofrida, portanto, preparar pessoas para o acolhimento, em locais que ela tem acesso mais facilmente, pode fazer toda a diferença.