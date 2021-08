Condado: Aula-espetáculo Salve os Caboclos de Lança! circula por seis cidades pernambucanas

Para comemorar 50 anos de sua resistência cultural, o Maracatu de Baque Solto Leão de Ouro, fundado em 10 de dezembro de 1970, no município de Condado, na zona da Mata Norte, irá realizar uma circulação por seis cidades com o projeto Aula-Espetáculo Salve os Caboclos de Lança!. Durante a Semana do Folclore, as comunidades escolares da Rede Estadual de Ensino das quatro macrorregiões (Metropolitana, Mata, Agreste e Sertão) receberão apresentações gratuitas que possibilitará o contato direto com a riqueza da diversidade cultural do Estado. O projeto conta com incentivo do Governo de Pernambuco, por meio dos recursos do Funcultura.

A aula-espetáculo contará com uma apresentação de terreiro, interação com o público presente e explanação dos elementos que compõem a manifestação cultural: personagens principais, trajes, manobras e musicalidade. As figuras representativas do Maracatu de Baque Solto, o Caboclo de Lança, personagem central nas apresentações; o Mestre entoando loas em marcha, sambas e galope acompanhado do Terno (orquestra de sopro e percussão); e com os caboclos, dama do paço, rei/rainha, baianas e arreiamás exibirão suas manobras numa apresentação emocionante e cheia de surpresas

O projeto, na perspectiva de promover um intercâmbio artístico, irá em cada município visitado contar com a participação de um grupo cultural local, além de garantir a acessibilidade às pessoas com deficiências a participarem efetivamente da atividade.

Em tempo de pandemia da Covid-19, é importante salientar que as escolas e instituição que irão receber a circulação estarão respeitando todos os protocolos de segurança sanitárias, inclusive, os integrantes do Maracatu assim como a equipe de produção, estão todos vacinados.

Programação da Aula-Espetáculo Salve os Caboclos de Lança!, com o Maracatu de Baque Solto Leão de Ouro

Escola Santa Cristina / Assentamento Luiza Ferreira

Condado – Zona Rural / Mata Norte

Interação artística: Repentistas / Andrade Pessoa e Manoel Miguel

23/08/2021 – segunda-feira / 16h

EREM Santos Cosme e Damião

Igarassu / Metropolitana Norte

Interação artística: Boi de Carnaval / Grupo Ariano Suassuna

23/08/2021 – segunda-feira / 19h

EREM Pedro Tavares

Camutanga / Mata Norte

Interação artística: La Ursa / Grupo Recreart

24/08/2021 – terça-feira / 10h

Apresentação Especial: Contrapartida Social

Instituto Padre Luis Cecchin

Limoeiro / Agreste Setentrional

24/08/2021 – terça-feira / 15h

ETE Maria José Vasconcelos

Bezerros / Agreste Central

Interação artística: Papangu / Grupo de Dança Folcpopular

25/08/2021 – quarta-feira / 10h

EREM Alfredo de Carvalho

Triunfo / Sertão do Pajeú

Interação artística: Caretas / Treca Alto Astral

26/08/2021 – quinta-feira / 10h