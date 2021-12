Condado integra Ciclo do Natal das Tradições 2021

A Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) promove, em 12 municípios das quatro macrorregiões de Pernambuco, o Natal das Tradições 2021, apoiando a realização de apresentações de grupos culturais ligados ao ciclo durante o mês de dezembro. A iniciativa tem o objetivo de prestar um apoio e fomento às tradições da cultura popular para a comemoração do Natal o, seguindo os protocolos de segurança sanitária, como exigência do uso de máscara e comprovação da vacinação completa por parte do público.

O Natal das Tradições busca valorizar as tradições e os fazedores de cultura do Estado por meio de um apoio aos artistas e grupos ligados aos festejos natalinos de todas as regiões de Pernambuco. Participam da programação dezenas de grupos culturais como reisados, coco, bois, pastoris, bacamarteiros, bandas de pífano e cavalos-marinhos, além de Patrimônios Vivos de Pernambuco.

“A tradição do Ciclo Natalino em Pernambuco é um momento em que diversas comunidades revivem os saberes, memórias, tradições e práticas culturais de seus mestres, mestras e grupos de cultura popular. Neste sentido, a programação busca valorizar e garantir visibilidade aos mestres e brincantes que se dedicam na mnutenção da cultura pernambucana”, destaca Marcelo Canuto, presidente da Fundarpe.

Este ano, o Natal das Tradições apoiará festas natalinas nos municípios de Afrânio (Sertão do São Francisco), Arcoverde (Sertão do Moxotó), Bodocó (Sertão do Araripe), Cabo de Santo Agostinho (Metropolitana), Condado (Mata Norte), Glória do Goitá (Mata Norte), Lagoa Grande (Sertão do São Francisco), Recife (Metropolitana), Santa Maria da Boa Vista (Sertão do São Francisco), São Benedito do Sul (Mata Sul), São Bento do Una (Agreste Central), São José do Belmonte (Sertão do Central) e Tabira (Sertão do Pajeú).

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO NATAL DAS TRADIÇÕES – 2021

AFRÂNIO

Local: Vila do Sítio Melancia

14/12

19h – Reisado de Lagoa Comprida

ARCOVERDE

Local: Praça Winston Araújo de Siqueira (antiga Praça Virgínia Guerra), Centro, Arcoverde)

3/12

20h – Reisado Encanto das Caraíbas

21h – Coco Raízes de Arcoverde

11/12

20h – Pastoril Casa 60+

21h – Boi Diamante

BODOCÓ

Local: Igrejinha de Santos Reis (Várzea, Bodocó)

19/12

18h – Reisado Couro da Várzea

CABO DE SANTO AGOSTINHO

Local: Pátio da Igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho

11/12

17h – Coco e Ciranda do Mestre Goitá

18h – Pastoril Estrela Guia

20h – Pastoril Estrela Brilhante (Mestra Cristina Andrade, Patrimônio Vivo)

21h – Reisado Imperial

22h – Banda de Pífano Zabumba do Mestre Chimba

CONDADO

Local: Espaço das Tradições Culturais do Cavalo Marinho Estrela Brilhante

21/12

19h – Cavalo Marinho Boi da Luz

20h – Cavalo Marinho Estrela Brilhante de Condado

Local: Terreiro do Cavalo Marinho Estrela de Ouro

31/12

21h – Cavalo Marinho Boi Brasileiro

22h – Cavalo Marinho Estrela de Ouro de Condado (Patrimônio Vivo)

LAGOA GRANDE

Local: Quilombo Lambedor

12/12

15h – Reisado Lambedor

SANTA MARIA DA BOA VISTA

Local: Terreiro da Mestra Raimundinha (Quilombo Saruê)

11/12

19h – Reisado Saruê

Local: Capela do Curral Novo

14/12

19h – Reisado da Mestra Leonor

Local: Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição – Santa Maria da Boa Vista

15/12

18h – Reisado de Maria Jacinta

19h – Reinado do Inhanhum

20h – Reisado do Saruê

Local: Comunidade Areal

16/12

19h – Reisado Areal

SÃO JOSÉ DO BELMONTE

Local: Rua Euclides Cavalcanti Novais, N°30, Vila Delmiro, São José do Belmonte

25/12

19h – Reisado José Cícero

SÃO BENEDITO DO SUL

Local: Pátio de Eventos (Praça Castro Alves)

20/12

19h – Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo – SOBAC (Patrimônio Vivo

)20h – Pastoril Imaculada Conceição

21h – Reisado dos Santos Reis

SÃO BENTO DO UNA

Local: Praça Cônego João Rodrigues

28/12

19h – Reisado Garanhuns Cultural (Patrimônio Vivo)

RECIFE

Local: Estação Central Capiba/Museu do Trem (Rua Floriano Peixoto s/n, São José – Recife)

11h – Cavalo Marinho Boi da Luz

12h – Pastoril Estrela Guia

13h – Ciranda Rosa Vermelha

Local: Casa da Cultura (Cais da Detenção, s/n, Santo Antônio – Recife)

20/12

15h30 – Mamulengo Nova Geração

16h – Pastoril Giselly Andrade

16h30 – Guerreiro Sol Nascente

21/12

13h30 – Velho Xaveco

14h – Velho Cafuné

14h30 – Velho Lumbrigueta

15h – Velho Mangaba

15h30 – Mamulengo Risadas

16h – Pastoril Lindas Ciganas

16h30 – Boi D’Loucos

22/12

15h30 – Mamulengo Teatro História do Mamulengo

16h – Pastoril Estrela de Belém

16h30 – Boi da Cuta

23/12

15h30 – Mamulengo Flor de Jasmim

16h – Pastoril Estrela do Mar

16h30 – Cavalo Marinho Estrela do Amanhã

TABIRA

Local: Centro do município

11/12

19h – Reisado Domingos Amaro