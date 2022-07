Condado: Lei estadual denomina a PE-69 como rodovia Empresário Murilo Tavares de Melo

O governador Paulo Câmara sancionou, nesta sexta-feira (15), a lei que denomina a PE-69 – da entrada da PE-062, em Condado, até Ferreiros, na Mata Norte do Estado – rodovia Empresário Murilo Tavares de Melo. A lei, aprovada pela Assembleia Legislativa, é uma homenagem ao empresário, falecido em janeiro deste ano. Ele dirigiu os grupos Olho D´Água e Tavares de Melo, o que o tornou uma figura influente nos negócios do setor sucroenergético no Nordeste e no Centro-Sul do Brasil.

“Homenagem merecida ao doutor Murilo, que tanto fez pelo desenvolvimento da Mata Norte do nosso Estado. Além disso, a PE-69 é uma rodovia que também vamos recuperar por ser um eixo importante para nossa economia”, destacou Paulo Câmara. O governador destacou, ainda, o legado do empresário como exemplo de trabalhador determinado e dedicado, que nutria um grande amor pela terra, pelo campo e por Pernambuco.

Presidente do grupo Olho D’Água e filho do homenageado, Gilberto Tavares de Melo agradeceu o reconhecimento. “A estrada que levará o nome do meu pai é importantíssima na região para poder escoar a cana-de-açúcar de que ele tanto cuidava. Com certeza, é um dia que ficará na memória e no coração”, declarou.

Participaram da solenidade o secretário estadual da Casa Civil, José Neto, além dos filhos e netos de Murilo Tavares de Melo.