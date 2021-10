Condado promove o ‘rolê da vacinação’ contra Covid para adolescentes a partir de 12 anos

A Prefeitura Municipal do Condado promove na próxima sexta-feira, 27 de outubro, o ‘rolê da vacinação’ contra Covid-19 para adolescentes a partir de 12 anos. Não será necessário o agendamento e os adolescentes devem ser acompanhados dos pais ou responsáveis.

O mutirão acontecerá, das 17h às 21h, na Praça Da Prefeitura e serão aplicadas a 1ª e 2ª doses das vacinas da Pfizer/Biontech, Astrazeneca/Fiocruz e Sinovac/Butantan.

Para se vacinar, é preciso levar os documentos necessários: CPF, cartão do SUS e o comprovante de Resistência. Todos precisam respeitar as medidas sanitárias com o uso de máscara, do álcool em gel e respeitar o distanciamento social para evitar o contágio.