Condado realiza ações preventivas do câncer de colo de útero

O mês de março foi escolhido para um movimento de conscientização do público feminino. Além de contar com o dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 08, a campanha“ Março Lilás”, traz uma reflexão sobre a necessidade de discutirmos sobre o câncer de colo de útero.

No município de Condado, a Secretaria Municipal de Saúde, está oferecendo exames de prevenção, diariamente. As moradoras podem procurar o atendimento na Unidade de Saúde mais próxima de sua casa e marcar a sua consulta e exame.