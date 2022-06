Condado recebeu o Festival Na Pisada do Cavalo Marinho

Localizado na Zona da Mata Norte, Condado recebeu no último dia 11, o Festival Na Pisada do Cavalo Marinho. O evento, que conta com incentivo do Governo do Estado de Pernambuco, por meio dos recursos do Funcultura, é comandado pelo Cavalo Marinho Estrela de Ouro que, ao longo de 2021, realizou uma série de ações relacionadas ao projeto “Na Pisada do Cavalo Marinho”, como roda de diálogo com mestres, por meio de live; oficinas de bordado de peitorais, confecção de máscaras, danças, músicas e interpretação de figuras (personagens). Com um ano de duração, o projeto encerra suas atividades com uma grande festa na Praça São Cristóvão, no centro do Condado, que contará com exposições dos resultados das oficinas e uma sambada.

Com performances dramáticas, musicais e coreográficas, o Cavalo Marinho Estrela de Ouro, do município do Condado, é um folguedo tradicional da cultura popular de teatro de rua da Mata Norte. Patrimônio Vivo de Pernambuco, título outorgado em 2018 pelo Governo do Estado, comemora no próximo mês 43 anos de um contínuo trabalho de perpetuação da brincadeira e da salvaguarda cultural.

Ao todo, no decorrer do ano de atividades, cerca de 550 pessoas participaram das ações de forma presencial, e mais de 5 mil de forma online. “Esse momento, por mais doloroso e difícil para a cultura, principalmente a popular, fez com que muitos grupos descobrissem novas formas de alcançar um público, até então inacessível com as atividades presenciais”, pontua Mestre Pino, um dos coordenadores do Cavalo Marinho Estrela de Ouro