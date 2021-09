Confira o que abre e o que fecha no feriadão de 7 de setembro no Grande Recife

O feriado nacional do Dia da Independência do Brasil é celebrado na terça-feira (7). Por causa da data, alguns órgãos não abrem e emendam o final de semana com a data, no Grande Recife. Outros estabelecimentos adotam horários especiais.

No Recife, mesmo com o feriado, a vacinação contra Covid-19 segue normalmente para pessoas acima de 12 anos mediante agendamento prévio pelo ConectaRecife. Em Olinda, a imunização é suspensa na terça-feira (7).

A segunda-feira (6) é ponto facultativo para os servidores de Pernambuco, informou a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. De acordo com o atual plano de convivência com a Covid-19, bares e restaurantes podem abrir das 5h até meia-noite, todos os dias.

Bancos e repartições públicas não funcionam no feriado nacional e o comércio tem horários especiais. Confira abaixo:

Comércio e shoppings

As lojas do Centro e dos bairros no Recife têm o funcionamento alterado apenas na terça-feira (7). Segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas, a abertura desses estabelecimentos é facultativa, indo das 9h às 17h.

Os shoppings tanto da capital, quanto da Região Metropolitana, também alteram o horário de atendimento ao público apenas na terça-feira (7). Veja abaixo:

Horários dos shoppings no Grande Recife

Local Sábado (4) Domingo (5) Segunda-feira (6) Terça-feira (7) Shopping ETC 9h às 19h 12h às 18h 9h às 19h 12h às 18h; cinema tem horário próprio Shopping Recife 10h às 22h 12h às 21h 10h às 22h 12h às 21h RioMar Recife 10h às 22h 12h às 21h 10h às 22h 12h às 21h (lojas); 12h às 22h (alimentação) Plaza Shopping 10h às 22h 12h às 21h 10h às 22h 12h às 21h Shopping Tacaruna 10h às 22h 12h às 21h 10h às 22h 12h às 21h (lojas e praça de alimentação); 7h às 22h (Big Bompreço) Shopping Boa Vista 9h às 21h 11h às 19h 9h às 21h 11h às 19h (praça de alimentação e lojas); 11h às 20h (Game Station) Patteo Olinda 9h às 22h 12h às 21h 9h às 22h 12h às 21h Camará Shopping 10h às 22h 12h às 21h 10h às 22h 12h às 21h

Fonte: Shoppings

Detran

As unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco que funcionam em shoppings e no Expresso Cidadão abrem no sábado (4). Toda as unidades ficam fechadas entre o domingo (5) e a terça-feira (7).

Justiça

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) atua em regime de plantão na segunda (6) e no sábado (7). Em ambos os dias, o atendimento é remoto e apenas para demandas urgentes de caráter cível e criminal, como habeas corpus, mandados de segurança e medidas cautelares, entre outros.

O horário de funcionamento dos plantões é das 13h às 17h e os locais, e-mails e contatos dos juízes tanto nas varas do interior, quanto na capital, podem ser conferidos no site do tribunal.

TIP

De acordo com a administração do Terminal Integrado de Passageiros (TIP), localizado no bairro da Vázea, na Zona Oeste do Recife, a expectativa é que 18 mil passem pelo local entre esta sexta-feira (3) e a quarta-feira (8) (veja vídeo acima).

Entre os destinos mais procurados estão as cidades de Gravatá e Garanhuns, no Agreste do estado, as capitais João Pessoa, Natal, Fortaleza e Maceió, além do município de Campina Grande, no interior da Paraíba.

Prefeitura do Recife

A prefeitura do recife informou que alguns serviços serão suspensos por causa do feriadão da Independência. No edifício-sede, não haverá atividades na segunda (6) e terça-feira (7).

Saúde

Mesmo com o ponto facultativo, a vacinação contra a Covid no Recife ocorre normalmente na segunda e na terça.

Algumas Unidades de Saúde da Família (USF) e Unidades Básicas Tradicionais estarão fechadas e reabrem na quarta-feira (8).

Cinco Upinhas vão funcionar durante o feriado, em regime de plantão, para atender pequenas urgências da atenção básica dos moradores das áreas cadastradas. São elas:

Upinha Governador Eduardo Campos (Bomba do Hemetério), Dr. Moacyr André Gomes (Morro da Conceição), Vila Arraes (Várzea), Profº. Dr. Hélio Mendonça (Córrego do Jenipapo) e Profª. Dra. Fernanda Wanderley (Linha do Tiro).

Também estarão funcionando, durante o feriado, os serviços de urgência das Policlínicas Amaury Coutinho (Campina do Barreto), Agamenon Magalhães (Afogados), Barros Lima (Casa Amarela) e Arnaldo Marques (Ibura), além do Hospital Pediátrico Helena Moura (Tamarineira).

O Hospital da Mulher do Recife Dra. Mercês Pontes Cunha (Curado) terá funcionamento normal durante o feriado, realizando partos de risco habitual e de alto risco, ambos por meio de encaminhamento da Central de Regulação do Estado, além de emergências ginecológicas e obstétricas.

O Centro de Atenção à Mulher Vítima de Violência Sony Santos, localizado em um anexo do HMR, também estará realizando atendimento multiprofissional voltado para as vítimas de agressões. Para a realização de partos de risco habitual e denúncias de violência doméstica, também estarão abertas as Maternidades Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Arnaldo Marques (Ibura).

Para a vacinação antirrábica e antitetânica, a Policlínica Lessa de Andrade (Madalena) funcionará, das 7h às 12h, para os munícipes do Recife. Já as demais vacinas de rotina só voltarão a ser disponibilizadas na quarta-feira (8).

O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento a chamados de animais soltos na rua, que causem risco à saúde pública, podendo ser acionado das 8h às 17h por meio dos telefones 3355-7704 e 3355-7705.

Turismo

A Ciclofaixa de Turismo e Lazer não será montada no feriado de 7 de Setembro. Segundo a prefeitura, a decisão foi tomada por causa das manifestações previstas para acontecer na cidade.

O percurso, no entanto, estará montado no domingo (5), das 7h às 16h, passando por mais de 30 bairros da cidade.

Empregos

As Agências de Emprego e Salas do Empreendedorismo do Recife não terão atendimento ao público na terça-feira, mas funcionam normalmente na segunda (6).

Os serviços retornam na quarta-feira (8) nos Compaz Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), Dom Helder Câmara (Coque), Ariano Suassuna (Cordeiro), no edifício sede da Prefeitura (Sala do Empreendedorismo) e na Agência de Casa Amarela. Os agendamentos, entretanto, podem ser feitos normalmente pelo site para os dias disponíveis, das 9h às 17h.

Jardim Botânico

O Jardim Botânico do Recife, Zona Oeste da cidade, estará aberto na terça, das 9h às 15h, com entrada gratuita e uso de máscara obrigatório.

Assistência social

Os serviços de assistência social realizados nos Cras e Creas, na Central de Cadastro Único (CadÚnico) e nos Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centro POP) não vão funcionar na segunda e terça.

As exceções são o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as casas de acolhimento institucional e as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (Seas), que estarão de plantão. O Restaurante Popular Josué de Castro, no bairro de São José; e o Naíde Teodósio, em Santo Amaro, permanecem com a entrega diária de quentinhas para população em situação de rua, bem como as entregas descentralizadas.

Na quarta-feira (8), voltarão a funcionar normalmente todos os equipamentos que tiveram o atendimento ao público suspenso devido ao feriadão.

Hospital veterinário

O Hospital Veterinário do Recife Robson José Gomes de Mello (HVR) não funcionará na próxima segunda e terça-feira. Os atendimentos serão retomados na quarta-feira (8), normalmente, das 7h às 18h.

Compaz

Os Compaz Eduardo Campos, Ariano Suassuna, Miguel Arraes e Dom Helder Câmara não funcionarão nesta terça-feira. As Bibliotecas Populares de Casa Amarela e Afogados também não estarão disponíveis para o público. Os equipamentos retornarão às suas atividades normais na quarta-feira, 8 de setembro.

Mercados e feiras

Os mercados e feiras estarão abertos das 6h às 13h na segunda e terça.

Escolas

Na segunda e terça-feira, todas as 321 unidades de ensino do Recife estarão fechadas e as atividades serão retomadas na quarta-feira, dia 8.

Academias

As unidades da Academia Recife funcionam no sábado (4), das 6h às 10h. Na segunda e terça-feira, todas as unidades estarão fechadas e reabrem na quarta-feira (8), no horário normal, a partir das 5h30.

*G1PE