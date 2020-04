Confirmada morte por Covid-19 em Bom Jardim

A morte de um idoso de 87 anos, residente no município de Bom Jardim, foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) como tendo sido causada pela Covid-19. A informação saiu no boletim desta quarta-feira (8).

Na terça-feira (7), a prefeitura local havia divulgado o óbito, mas apenas como suspeita do Coronavírus. O boletim da SES destaca que o homem era asmático. Esse foi o primeiro caso de Covid-19 em Bom Jardim. A família da vítima está em quarentena, mas até agora ninguém apresentou sintomas. As autoridades de saúde investigam como o idoso pode ter sido contaminado. Há informações de que um parente teria chegado recentemente de São Paulo. Outras hipóteses estão sendo avaliadas.

Em relação às imagens de exames divulgados nas redes sociais por familiares da vítima, na verdade são dois testes: um para influenza, que deu negativo e o de Covid-19, que apresentou resultado positivo. A veiculação da imagem apenas do primeiro exame gerou polêmica porque levantou dúvidas a respeito do diagnóstico, porém a publicação do teste para Covid-19 com resultado positivo desfez os questionamentos.

Surubim

O município de Surubim apresentava, até ontem (08/04), um caso suspeito de Covid-19. O homem que deu entrada no domingo (5), no Hospital São Luiz, com sintomas que poderiam ser da doença, mas testou negativo para coronavírus e já está em casa após receber alta do Hospital Oswaldo Cruz, em Recife.

O único caso em investigação é de um idoso de 67 anos que deu entrada na madrugada desta quarta-feira (8), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro do Coqueiro. Ele tem histórico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e apresentava febre há quatro dias. O homem foi encaminhado para o Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, onde passará por exames. Ao todo, o município tem quatro casos sob investigação.

Foto: Reprodução