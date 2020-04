Confirmado dois casos de COVID-19 em Carpina

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco confirmou, nesta quinta- feira (09), dois casos de COVID-19 na cidade de Carpina. Os dados são publicadas através do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Pernambuco (Cievs/PE).

As informações foram repassadas à população pela secretária municipal de Saúde, Jacilene Lourdes da Silva. As pacientes são mulheres e residem nos bairros do IPSEP e Cajá. Não foi informada a idade e a identidade das pacientes. Elas encontra-se internadas em Recife, uma em uma unidade particular de saúde e outra em um hospital de referência da rede Estadual. A condição de saúde das mesmas é estável.

Atendendo as recomendações das autoridades em Saúde, a secretaria municipal está localizando a família das vítimas para tomar as medidas de segurança indicadas. Em Carpina existe ainda mais um caso em investigação.