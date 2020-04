Confirmados casos de COVID- 19 em Tracunhaém e Glória do Goitá

O último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) confirmou, no domingo (12), casos de COVID-19 em Tracunhaém e Glória do Goitá, na Mata Norte. Os dados são publicadas através do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Pernambuco (Cievs/PE).

Na região existem um total de 22 registros confirmados de coronavírus e um total de seis óbitos. Com as confirmações em Tracunhaém (01) e Glória do Goitá (01) a Mata Norte passa a ter um total de nove cidades com registros do COVID-19, são elas: Paudalho (06), Goiana (06), Carpina (02), Aliança (02), Lagoa do Carro (02), Timbaúba (01) e Macaparana (01).

Não foram repassados os dados de identificação e perfil dos pacientes infectados. No entanto, os que vieram a óbito todos eram do grupo considerado de risco e apresentavam um histórico com outras doenças.

ÓBITOS- O número de óbitos passou de cinco para seis com o registro de uma mulher, 77 anos, residente no município de Goiana, com histórico de diabetes. Esta é a terceira morte em Goiana pelo COVID-19. Os outros óbitos aconteceram em Macaparana (01), Paudalho (01) e Lagoa do Carro (01).

DADOS PE- No último boletim epidemiológico a SES-PE confirmou 960 casos de COVID-19 no Estado. Deste número, 548 estão em isolamento domiciliar e 281 internados, sendo 40 em UTI e 241 em leitos de enfermaria. O boletim também informa a recuperação de 46 pacientes.