Conheça 5 benefícios da musicoterapia para idosos

A musicoterapia é um técnica da área da psicologia, que tem como objetivo trabalhar a saúde utilizando diversas formas de aprendizado, como expressão e arte, que inclui também a música. Isso porque ela ativa partes e áreas do nosso cérebro que melhoram o humor, a atenção, concentração, memória e lembranças profundas.

Para os idosos, em especial, essa terapia pode trazer inúmeros benefícios, já que as áreas do cérebro trabalhadas pela musicoterapia são as mais afetadas com o passar dos anos e com o processo de envelhecimento.

Pensando nisso, Tais Fernandes, psicóloga da Said Rio, empresa de cuidadores de idosos, resolveu listar os cinco principais benefícios dessa técnica:

• Promove qualidade de vida

Nesta fase da vida alguns lidam com perdas físicas e cognitivas, o que pode ser um desgaste natural da idade ou não, e esta terapia se mostra um ótimo recurso para promover qualidade de vida, aumento da criatividade e auto estima dos idosos.

• Traz estímulos

De acordo com a psicóloga, pesquisas mostram que a musicoterapia estimula os níveis físico, social e mental, o que possibilita ao idoso expressar suas emoções, melhorar sua linguagem corporal e a comunicação, que os permite manter uma boa relação social com familiares e amigos.

• Conexão com memórias

Através da música eles podem se conectar com sua história de vida e relembrar momentos que ficaram guardados na memória. Isso é importante, pois com o processo de envelhecimento, o esquecimento é um dos sintomas e alguns idosos podem se sentir “perdidos” por não se lembrarem de certos momentos de sua vida, sejam eles bons ou ruins.

• Ajuda nas funções cognitivas

A terapia com música atua nas funções cognitivas, como memória, tomada de decisão, atenção e linguagem, que são processos que necessitam de um bom funcionamento para que o idoso se mantenha ativo.

• Auxilia nos tratamentos de doenças degenerativas

Quando um idoso é diagnosticado com Alzheimer ou Parkinson, com o desenvolvimento da doença é normal que ele se torne mais agressivo e que não consiga descrever o que quer falar, pela perda de memória. A musicoterapia ajuda a retardar esses sintomas e os auxiliam para essas funções.

Esse tratamento também vem dando bons resultados em casos de AVC (Acidente Vascular Cerebral), principalmente quando o paciente desenvolve uma sequela denominada afasia.

“Apesar de ainda estarem sendo feitos muitos estudos sobre a musicoterapia, ela já aponta inúmeros benefícios, não somente para idosos como para crianças também. Acredito que a arte e a música trata, além da fisiologia, a alma, e mantém acesa a vontade de viver”, finaliza Tais.