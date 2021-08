Conheça a relação da saúde bucal com a imunidade

O fato de que o nosso organismo é todo interligado não é novidade. Porém, o que pouco se sabe, é que a ausência de uma rotina eficiente e adequada de cuidados bucais influencia diretamente na saúde do restante do corpo. Queren Azevedo, consultora da GUM , marca americana de cuidados bucais, explica que a primeira barreira de proteção contra a invasão de germes são as mucosas que revestem internamente o nariz e a boca. “As bactérias, que ficam alojadas sobre a superfície da cavidade bucal, por exemplo, tendem a se alastrar por meio da corrente sanguínea e podem afetar os órgãos vitais”, informa.

Portanto, priorizar hábitos que são favoráveis à saúde bucal é uma das principais formas de prevenir a instalação de doenças. De acordo com a especialista, assim é possível evitar o crescimento de bactérias nocivas presentes na cavidade e que podem circular pelo corpo e evoluir também para uma baixa imunidade do corpo. “As inflamações e infecções bucais podem sobrecarregar o sistema imunológico e, a longo prazo, alterar o seu bom funcionamento”, destaca.

Em contrapartida, a baixa imunidade também pode acelerar infecções respiratórias, alergias, alterações de peso, problemas de pele, entre outros. Com isso, é bem comum que surjam alguns sinais na boca, como aftas, estomatite, herpes, inflamações gengivais, periodontite e mau hálito. “A relação entre saúde oral e o sistema imunológico é bidirecional, ou seja, assim como as doenças bucais podem levar a alterações no funcionamento da nossa imunidade, ela também pode levar a manifestações bucais”, afirma.

Sendo assim, a especialista pontua que uma alimentação balanceada, somada a cuidados diários com o sorriso, são fundamentais para a saúde. “A higiene bucal regular, sempre após as refeições, apostando no uso de dentifrícios, como fio dental e palitos interdentais, junto com escova de dentes de cerdas macias e creme dental com flúor é imprescindível”. A ingestão de vitaminas e demais nutrientes, também são essenciais para o bom funcionamento do corpo. Além disso, é muito importante a Ingestão frequente de água e dormir ao menos 8 horas por noite.