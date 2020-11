Conheça os três vereadores mais votados da Mata Norte

Três candidatos a vereadores se destacaram na Mata Norte pela votação recebida no último domingo (15).

O vereador eleito na cidade de Paudalho Wellington da Costa Macedo, 36 anos, conhecido por Têto do Povo (Republicanos), foi o mais votado, das eleições 2020, na Mata Norte. O corretor de imóveis conseguiu se eleger para a Câmara de Vereadores de Paudalho com 1.536 votos. Esse será o segundo mandato do candidato que já havia exercido a função de vereador no ano de 2012.

A segunda colocada é da cidade de Timbaúba. A candidata do PP, Marileide Rosendo de Albuquerque, conhecida por Balazinha, 47 anos de idade, foi eleita com 1.454 votos.

O terceiro campeão de votos é Marcos Alexandre Soares de Almeida, 46 anos, conhecido por Xande da Praia, na cidade de Goiana e conquistou 1.419 votos.