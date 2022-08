Conselho da Usina Coaf define data para o início da safra e prevê recorde

Os conselheiros também aprovaram a produção de açúcar e cachaça como prioritários ante ao etanol devido à queda do preço do biocombustível depois das mudanças tributárias dos combustíveis do país. Definiram, ainda, a bonificação, a tabela de frete e as condições que serão colocadas para os cooperados em assembleia no próximo dia 22/08, na véspera do começo da moagem. A previsão para safra é alcançar 900 mil toneladas.

A cada safra a usina-cooperativa dos fornecedores de cana na Mata Norte de Pernambuco (Coaf) amplia suas perspectivas. Prevê um novo recorde de moagem, para 900 mil toneladas, com a produção prioritária de açúcar, cachaça e pioneiramente o etanol anidro (aquele mistura à gasolina). Mas também manterá a produção, em menor proporção, de etanol hidratado, que é álcool combustível.

“A unidade, localizada em Timbaúba, começará a receber a matéria-prima no próximo dia 22, podendo começar a moagem já no próximo dia ou logo no seguinte, a depender da quantidade de cana”, diz Alexandre Andrade Lima, presidente da usina Coaf, aberta na safra 2015/16.