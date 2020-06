Conselho Estadual de Cultura cria campanha para ajudar artistas a receberem cestas básicas

Para minimizar os impactos da crise do Coronavírus nos trabalhadores da Cultura, o Conselho Estadual de Política Cultural está empenhado na campanha SOS Cultura Pernambucana. O objetivo é arrecadar doações para distribuir com os artistas em maior situação de vulnerabilidade, que dependem exclusivamente dos recursos advindos das atividades culturais, e neste momento estão portanto impossibilitados de trabalhar.

Os que quiserem contribuir podem doar desde alimentos não perecíveis, até material de limpeza ou máscaras. “Essa foi uma ideia que surgiu em reuniões do Conselho diante de demandas apresentadas pela sociedade civil, como forma emergencial de ajudar alguns artistas e também profissionais da área técnica que estão sem trabalho devido à proibição de eventos, shows e espetáculos”, diz Jocimar Gonçalves, presidente do Conselheiro Estadual de Política Cultural.

Ele conta que foi criado um Grupo de Trabalho de Ações Emergenciais para a Cultura, no âmbito do Conselho, que passou a se reunir remotamente, todas as semanas. “Assim que atingirmos as metas das doações, ou parte delas, iremos nos reunir e apresentar propostas para definir para onde é mais urgente o envio das doações. Circenses e artesãos são o público já identificado como aquele que não está conseguindo manter sua vida na normalidade”, diz o conselheiro.

As doações podem ser feitas presencialmente na casa dos Conselhos (Av. Oliveira Lima, 813, Boa Vista), ou ainda através de vaquinha online, cujo dinheiro levantado será usado na compra de cestas básicas. Também será realizado um leilão solidário, que colocará à venda peças e obras artísticas. Mais informações podem ser obtidas pelo (81) 98494-2647.

Foto: Reprodução