Conservatório Pernambucano de Música abre inscrições para cursos técnicos

O Conservatório Pernambucano de Música (CPM) iniciou o período de inscrições para o Curso Técnico (2022.1). O edital do Processo Seletivo será para preenchimento das vagas nos Cursos Técnicos em Canto, Composição e Arranjo, Regência e Instrumento Musical. As inscrições seguem até 08 de novembro de 2021, somente através do site do CPM (www.conservatorio.pe.gov.br).

As inscrições destinam-se às pessoas com comprovado conhecimento musical teórico e prático (ver o programa no edital). Iniciantes e candidatos com pouco ou nenhum conhecimento musical, devem estar atentos às inscrições para os cursos de Iniciação Musical, Preparatório e Curso Livre, que ocorrerão depois, no período de 10 a 14 de novembro de 2021, através do nosso site.

Para os cursos técnicos, apresentamos as vagas oferecidas por turno. À tarde, há vagas para clarinete, flauta doce, flauta transversa, oboé, saxofone, trombone, trompete, tuba, contrabaixo acústico, viola de arco, violino, violoncelo, piano erudito, bandolim, cavaquinho, contrabaixo elétrico, guitarra, violão erudito, violão popular, violão de 7 cordas, bateria, percussão erudita, percussão popular, canto erudito, composição e arranjo, e regência. Já no turno da noite, as vagas ofertadas são para clarinete, flauta transversa, oboé, saxofone, trombone, trompete, tuba, contrabaixo acústico, viola de arco, violino, violoncelo, piano erudito, bandolim, cavaquinho, contrabaixo elétrico, guitarra, violão erudito, violão popular, violão de 7 cordas, bateria, percussão erudita, percussão popular, canto erudito, composição e arranjo, e regência. As aulas teóricas acontecem somente nos períodos da tarde e da noite.

As provas serão realizadas em duas etapas, e acontecerão no período de 16 a 19 de novembro de 2021. A primeira etapa será realizada uma análise de vídeos enviados no ato da inscrição, a segunda etapa, no dia 09 de dezembro, serão realizadas as avaliações teóricas por videoconferência no período da manhã e da tarde. Os recursos poderão ser solicitados até as 12h do dia 10 de dezembro, o resultado será divulgado no dia 10 do mesmo mês.

Uma vez aprovado nas provas teórica e prática, o candidato precisa estar matriculado no ensino médio ou já ter concluído o mesmo para poder efetuar sua matrícula, que acontecerá no dia 13 de dezembro, no horário das 8h30 às 11h30 e das 14h00 às 17h30. As aulas começam no dia 07 de fevereiro de 2022.

O Edital está disponível no site do Conservatório. Para a prova teórica a bibliografia será o livro “Teoria da Música”, do autor Bohumil Med. Para a prova prática, o candidato deverá observar o programa em conformidade com o edital de acordo com a área escolhida.

Clique aqui para ver o edital.