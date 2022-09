Consulte seu local de votação nas Eleições 2022

Para votar, só é necessário que o eleitor apresente um documento de identificação oficial com foto (carteira de identidade, passaporte ou outro documento oficial equivalente, inclusive carteira de categoria profissional e carteira de habilitação). Não é obrigatória apresentação do título de eleitor. No entanto, o número do documento é indispensável para o preenchimento do formulário de justificativa, caso o eleitor não possa votar e tenha que justificar a ausência.

Consulte aqui:

https://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao/consulta-por-nome