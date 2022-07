Continuam abertas as inscrições para Educação de Jovens e Adultos

A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) tem disponível mais de 19 mil vagas na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). Essa é uma oportunidade que facilita o acesso à escola para todos aqueles que não tiveram continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Ensino Médio na idade certa. As vagas estão distribuídas em todas as regiões do Estado, e as aulas do segundo semestre começam no dia 27 de julho.

Em Pernambuco, a Educação de Jovens e Adultos é ofertada no Ensino Fundamental e Ensino Médio em módulos semestrais. Para ingressar no Ensino Fundamental, a idade mínima é de 15 anos completos; já para o Ensino Médio, é preciso ter 18 anos completos ou mais. As matrículas devem ser realizadas diretamente nas escolas que ofertam a modalidade. O interessado deve procurar a unidade mais próxima da sua casa.

Para efetuar a matrícula, o estudante precisa se dirigir até a unidade de ensino munido dos seguintes documentos: RG, CPF, duas fotos 3×4, comprovante de residência e de escolaridade (se possuir).

“Apesar de muitas pessoas pensarem que só é possível voltar a estudar no início de cada ano, achamos importante lembrar que a EJA é ofertada em módulos semestrais. Com isso, disponibilizamos mais oportunidades para todos que pretendem concluir sua escolarização por meio da matrícula no meio do ano”, frisou Diego Félix, chefe de unidade da Educação de Jovens, Adultos e Idosos.

“Divulgar as vagas disponíveis para o segundo semestre é fundamental porque amplia as possibilidades de acesso à escola. Esperamos que todos aqueles que desejam retomar seus estudos procurem uma escola que oferta a modalidade EJA, realize a matrícula e dê continuidade ao seu processo de escolarização”, acrescentou o gestor.

Confira aqui a relação completa das escolas que ofertam EJA.