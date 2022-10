COPE/Carpina abre vagas para cursos profissionalizantes

O Centro de Oportunidades de Pernambuco (COPE/Carpina) está com vagas abertas para diversos cursos profissionalizantes. As oportunidades são para corte e costura, cuidador de idosos e assistente administrativo. Os interessados devem realizar as inscrições no COPE/Carpina, que fica na Av. Bernardo Vieira de Melo, 275, São José, ao lado da Pousada do Carpinteiro.

A capacitações são uma iniciativa da Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação do Estado (SETEQ), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Carpina (SEDES), juntamente com a Organização Social INVAR. A inscrição e os cursos são gratuitos. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail copecarpina22@gmail.com.