Copergás anuncia empresa vencedora de chamada pública para aquisição de gás natural

A Copergás finalizou o processo de chamada pública 2020 e escolheu a Shell como a empresa que será uma de suas supridoras de gás natural em 2022 e 2023. Uma das maiores empresas de energia do mundo, a Shell atua em mais de 70 países e está no Brasil desde 1913. Copergás e Shell avançam agora para as etapas de aprovações internas e negociação contratual.

“Esta escolha mostra a Copergás sintonizada com as mudanças em desenvolvimento no setor e preocupada em propiciar melhores condições mercadológicas para os usuários do gás e para o desenvolvimento do Estado de Pernambuco”, disse André Campos, Presidente da Companhia Pernambucana de Gás.

A decisão – anunciada nesta quinta-feira – ocorre num momento em que o setor do gás natural encontra-se sob a perspectiva de abertura, com a provável aprovação da nova Lei do Gás, ora em apreciação no Congresso.

O edital foi lançado em 17 de setembro, com o objetivo de diversificar os supridores do combustível e buscar preços mais competitivos, favorecendo o mercado em geral e os consumidores finais. Oito empresas se inscreveram, apresentando 18 propostas.

Em 26 de outubro seis dessas empresas foram habilitadas para continuar na seleção. Na etapa seguinte o grupo foi reduzido para quatro empresas – e daí saiu a vencedora.

No geral, a quantidade e qualidade das ofertas deixou a Copergás bem satisfeita com o resultado do processo. “Foi um processo muito criterioso em todas as etapas, que levou em conta a competividade, segurança operacional e maturidade das propostas”, disse Fabrício Bomtempo – Diretor Técnico-Comercial da Copergás.

Uma vez celebrado o contrato, a empresa vencedora vai ficar responsável pelo suprimento de 750 mil m³/dia em 2022, e 1.000 m³/dia em 2023. Os volumes faziam parte do primeiro lote de contratação previsto no edital.

O interesse despertado pela Chamada Pública entre empresas supridoras é indicativo do peso que a Copergás tem hoje no mercado nacional de gás natural. Presente em 28 municípios do Estado, com uma rede que já se aproxima de 1.000 km de gasodutos e distribuição de cerca de 1,6 milhão de metros cúbicos de gás natural por dia, a Copergás tem mais de 50 mil clientes nos segmentos industrial, comercial, residencial, veicular e de cogeração de energia. Seu volume de investimentos em 2020 chegou a cerca de R$ 60 milhões. Em 2021 o ritmo de obras e investimentos será ampliado entre outros pontos, com a expansão do gás natural para Petrolina, no Sertão, e Garanhuns, no Agreste.