Copergás doa 2 mil mudas de árvores para neutralização de carbono em Glória do Goitá

A Copergás fará nesta quarta-feira (15), a doação de 2.000 mudas de árvores nativas ao Serta (Serviço de Tecnologia Alternativa).

O evento acontece às 11h, no Serta, Campo da Sementeira, zona rural de Glória do Goitá.

A iniciativa faz parte de uma ação da Companhia, em parceria com a Prefeitura de Glória do Goitá por meio da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente e Serta para neutralização do carbono através do plantio de árvores.

Participam do evento o presidente da Copergás, André Campos; o secretário estadual de meio Ambiente, José Bertotti; o presidente do CPRH, Djalma Souto Maior Paes Júnior, e a prefeita de Glória de Goitá, Adriana Paes, a secretária de Planejamento e Meio Ambiente Joelma Farias a presidente do Serta Alessandra Silva e demais autoridades.

Estudos constatam que a cada tonelada de emissão de CO2 (gás carbônico) é necessário o plantio de 7,14 árvores para evitar que o planeta sofra danos ambientais.

Utilizando a calculadora de emissão de CO2 disponibilizada pela Comissão Permanente de Gestão Ambiental do Tribunal de Justiça do Paraná, mais os dados computados em planilha de indicadores da Copergás, constatou-se que a Companhia emitiu o equivalente a 117 toneladas de gás carbônico entre julho de 2020 e junho de 2021 (entre consumo de energia elétrica, de gás natural, de combustível da frota de veículos e geração de resíduos sólidos).

Para compensar a emissão destas toneladas, é necessário o plantio de 1.267 mudas. O total que a Copergás vai doar é superior: será de 2.000 mil mudas.

A neutralização de carbono por plantio de árvores realiza-se através do processo chamado de “sequestro de carbono na atmosfera”. O CO2 é retirado do meio ambiente e fixado na biomassa da planta. A cada 7 árvores é possível sequestrar uma tonelada de carbono. Com base nesta média é determinada a quantidade de árvores necessária para neutralizar as emissões dos gases de efeito estufa.

Mais informações nesta quarta-feira, durante o evento de doação.